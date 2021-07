Classifica zodiacale Estate 2021 Pesci: ottava posizione

In linea di massima è un ottimo momento a livello professionale perché siete nelle condizioni psicofisiche giuste per poter affrontare numerosi cambiamenti!

La tua vita quotidiana e l’amore sono al centro dell’attenzione durante questi mesi estivi. Gli influssi del Cancro incrementano la creatività, soprattutto la manualità: un momento d’ispirazione per i tuoi hobby? Mercurio stuzzica la casa, dovrai evitare discussioni se l’ambiente è troppo elettrico. Plutone continua a modificare i tuoi progetti e a migliorare i rapporti amichevoli. Sorprenderai gli altri con la tua natura romantica e con un gusto sfacciato per il gioco!