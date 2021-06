Oroscopo del Giorno 11 Giugno 2021 Venerdì

Oroscopo del Giorno 11 Giugno 2021 Venerdì: BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 11 Giugno 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il giorno che ti aspetta è arrivato, ma non devi aspettarti miracoli. Ora è il momento della guarigione. Nelle prossime settimane ripristinerai l’armonia delle tue energie e ritroverai la tua forma fisica con una dieta e uno stile di vita sani. Anche la tua vita emotiva subirà una trasformazione se troverai il coraggio di affrontare alcuni problemi inquietanti.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le energie planetarie ti stanno incoraggiando ad apportare alcune modifiche alle tue ambizioni sociali. Potresti desiderare di cambiare professione o la tua cerchia di amici. Questo è più complicato di quanto tu possa pensare, poiché la cultura del tuo mondo attuale è un’estensione di ciò che sei tu. Sei attratto da ciò che è familiare. La tua tendenza naturale sarà quella di tornare da dove sei venuto.

SAGITTARIO: ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai notato una certa tensione nelle tue emozioni, Sagittario? Sei resiliente, ma hai trovato un pò troppa intensità di recente. Puoi rilassarti ora. Le prossime settimane promettono di essere più tranquille. Torneranno gradualmente i cieli più soleggiati. I tuoi sforzi si concentreranno sulla tua vita amorosa. Sai che hai bisogno di sicurezza e stabilità. Se lavori con costanza, raggiungerai questi obiettivi!

Oroscopo del Giorno 11 Giugno 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sì Toro, ancora non hai finito tutte le pulizie. Dovrai mettere in ordine le tue carte, pagare vecchi debiti, affrontare obblighi fisici o morali e risolvere problemi tecnici. È un sacco di lavoro! Fortunatamente, una volta fatto, il tuo bagaglio emotivo sarà notevolmente più leggero, permettendoti di andare più lontano e più veloce.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa energia planetaria metterà alla prova il tuo desiderio ricorrente di andare dall’altra parte del mondo o avere un’uscita facile da qualsiasi relazione. Lo fai per non sentirti intrappolato e, soprattutto, per non essere dipendente. Questo è uno dei tuoi punti di forza Vergine, ma è anche uno dei tuoi punti deboli. Durante queste settimane sarai spinto a coinvolgerti più intimamente con gli altri.

CAPRICORNO: ⭐⭐ EXCELLENT:Le ultime settimane potrebbero esserti sembrate sconvolgenti, Capricorno. Potresti ancora tremare leggermente… Fortunatamente, l’attuale configurazione astrale promette di essere più tranquilla, anche se non necessariamente meno intensa. Sarai in grado di applicare le decisioni recenti riguardanti la tua vita domestica e finalmente dirimere alcune questioni importanti.

Oroscopo del Giorno 11 Giugno 2021 Venerdì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’energia astrale dice che c’è un tempo per ogni cosa. Tendiamo a ripetere certi compiti che ci piace fare, mentre quelli che non ci piacciono cerchiamo di toglierceli di mezzo il più rapidamente possibile. Sembra ragionevole, ma l’Universo ti ricorda che dovresti fare tanto spazio nella tua vita per ciò che non ti piace quanto per ciò che invece ami, perché ogni compito è in qualche modo correlato all’altro.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Perché trovi difficili le relazioni Bilancia? Sai che le interazioni con gli altri ti aiutano a imparare e crescere. Per te le relazioni sono importanti perché ti aiutano a rimanere con i piedi per terra. Troppo spesso però sogni la realtà invece che affrontarla. Gli aspetti di oggi insisteranno affinché tu faccia uno sforzo maggiore con le persone a te più vicine.

I successi sentimentali recenti ti fanno sentire un pò come 007 in Casinò Royale, pronto a rischiare il tutto per tutto con temibili concorrenti. È necessaria una pausa: anche gli eroi mangiano, dormono, si ristorano prima di affrontare altre “battaglie d’amor”! In particolare se sei nato in settembre! La costanza con la quale ti sei dedicato all’attività lavorativa ti ripaga con l’arrivo di importanti successi. Ti vengono riconosciuti il professionismo, l’efficienza, la semplicità nella comunicazione. Avrai poi la possibilità, grazie ai contatti che ti sei guadagnato, di fare conoscenze prestigiose nel posto di lavoro.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere sensibile Acquario, ma sei anche molto persistente. Le onde che hai surfato nelle ultime settimane hanno solo rafforzato la tua determinazione. Tuttavia, dovrai accontentarti di questo periodo di brividi appena vissuto. Le prossime settimane saranno molto più tranquille. Usa il tempo per riprendere un pò di controllo sulla tua vita e lavorare sodo per semplificare i tuoi atteggiamenti.

Oroscopo del Giorno 11 Giugno 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La realtà non è sempre così eccitante come vorresti che fosse, Cancro. Ma non è perché interpreti la realtà in un modo particolare? Raramente guardi le cose nel dettaglio, perché fondamentalmente i dettagli non ti interessano. Ma se ti guardi intorno, scoprirai che i dettagli di un evento davvero epico si stanno svelando davanti ai tuoi occhi. Metti delle nuove lenti nei tuoi occhiali!



SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La fine di un ciclo segna l’inizio di uno nuovo. Oggi ti imbarcherai in un nuovo periodo di comprensione che armonizzerà le tue energie. Potresti aver corso più rischi del solito ultimamente quando hai esposto le emozioni che normalmente tieni nascoste. Hai esagerato o avresti potuto spingerti ancora di più? Hai un periodo di chiarezza davanti a te per pensarci.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Forse le ultime settimane ti hanno colpito come uno dei periodi più intensi di quest’anno. Ammetterai certamente che tutto ciò che riguardava gli affari di cuore era dotato di un significato profondo e duraturo. Adesso è tempo di un riposo fisico e psicologico per permetterti di integrare pienamente le tue esperienze. Le settimane a venire offrono un’oasi calma e tranquilla.