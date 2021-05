Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2021 Sabato

Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2021 Sabato: CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2021 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:Il consumo eccessivo di cibo e bevande potrebbero farti sentire pigro e indifferente a tutto. Questo potrà intralciare la tua solita gentilezza, ma non dovrebbe essere così. Riposati un pò, prendi un rimedio per lo stomaco e torna al tuo vecchio io! Potresti anche essere tentato di spendere troppo a un certo punto. Pensaci prima!

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Molte attività potrebbero svolgersi in casa oggi. Potrebbero coinvolgere un numero di ospiti o potrebbe semplicemente essere molto lavoro da fare. In ogni caso, potresti sentirti un pò esausto e la tentazione di scappare da tutto potrebbe essere quasi irresistibile. Rilassati! Non c’è bisogno di stressarti. Fai solo ciò che deve essere fatto e goditi il resto della giornata.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti un pò depresso e apatico, come se non ti importasse cosa succede intorno a te. Potresti cercare di distogliere la mente da quei sentimenti spendendo soldi. Funziona Sagittario, ma fai attenzione a non spendere più del dovuto. Questi sentimenti hanno davvero più a che fare con il passato che con il presente. Se il vecchio dolore sgorga, lascialo andare. Domani tutto sembrerà molto meglio!

Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2021 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi un certo numero di faccende domestiche potrebbe farti sentire sopraffatto, Toro. I membri della famiglia potrebbero abbandonarti, lasciandoti scontento. Fai il massimo e lascia il resto per quando saranno a casa! Potrebbe esserci una divergenza di opinioni tra te e il tuo compagno. Cerca di vedere entrambi i lati della questione e di aggirare eventuali gravi disaccordi.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La notizia di un successo imprevisto potrebbe arrivare proprio sulla tua strada oggi, lasciandoti vacillante e senza fiato. Potresti sentirti un pò stordito Vergine, come se non sapessi cosa fare di te stesso. Potrebbe volerci un pò per riprenderti. Molte lettere e telefonate potrebbero arrivarti, alcune di routine, altre di congratulazioni. Potresti scrivere o chiamare i tuoi amici. Potrebbero essere necessarie alcune commissioni.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti essere con amici che vogliono uscire in città e spendere soldi. Shopping, mangiare al ristorante o andare in qualche locale potrebbero essere cose nei loro piani. Va bene Capricorno, a patto che tu non sia coinvolto nell’eccesso. Trova una giusta via di mezzo tra spendere troppo e comportarti come un fannullone.

Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2021 Sabato: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcune comunicazioni poco importanti ma fastidiose potrebbero interrompere la tua routine di oggi. Non apprezzerai la distrazione Gemelli, ma è meglio prenderti cura di qualunque cosa sia e poi tornare ai tuoi compiti. Potrebbe essere necessario trascorrere parte della giornata a fare commissioni. Il traffico potrebbe averti stressato. Trascorri la serata rilassandoti a casa. Hai lavorato sodo e te lo meriti!

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli eventi sociali o le attività di gruppo possono rivelarsi estenuanti oggi, poiché molte persone potrebbero voler sfruttare i tuoi talenti. La tua natura gentile e accomodante potrebbe indurti a cercare di rendere tutti felici Bilancia, ma questo non va bene. Potresti stressarti al punto da non preoccuparti di ciò che viene fatto. Sii discriminante riguardo a ciò che ti impegni a fare.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:La pressione e le preoccupazioni che coinvolgono la casa e la famiglia potrebbero ostacolare la tua concentrazione oggi, Acquario. Potrebbe esserci stata una lite con un membro della famiglia che ti pesa molto. Il modo migliore per affrontare questo problema è dare a te stesso e a tutti gli altri il tempo di pensare. Più tardi probabilmente scoprirai che tutto è molto più semlice di come sembrava.

Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2021 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Metterai piede in questa nuova giornata del mese con animo sensibile e il desiderio di non far rumore, ricercando, prima di ogni altra cosa, il tuo benessere e quello di chi ti è vicino e hai particolarmente a cuore. Venere, nel segno dei Gemelli, ti illumina il cammino, promettendoti di compiere scelte mai scontate e sempre lungimiranti.

Giove ti infonde il bisogno di dare maggior valore alla tua relazione. La vicinanza di un caro amico ti fornirà quei consigli preziosi su come esprimerti con la persona che hai accanto. Per i single, ci sono nell’aria tante avventure!

Sul lavoro, Urano ti sostiene in tutte le tue azioni consolidando l’onestà del tuo operato, specialmente se festeggi il compleanno nella seconda decade. Sei appoggiato da una delle tue qualità migliori, l’intuizione, ma anche dal tuo indiscutibile altruismo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Eccesso è la parola per oggi, Scorpione. Potresti sentirti eccessivamente ottimista ed entusiasta per tutto, e potresti buttarti in tutto un pò troppo avidamente. Potresti assumere più di quanto puoi gestire. C’è il pericolo di stancarsi fisicamente. Potresti anche diventare molto pigro, non volendo fare granché. Ricorda, la moderazione è l’approccio migliore.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’organizzazione del tuo ufficio e il pagamento delle bollette saranno probabilmente all’ordine del giorno oggi, Pesci. Potresti sentirti sopraffatto dai compiti e potresti essere tentato di rimandarli. È meglio prendere tutto con calma. Non devi fare tutto in una volta. Trascorri una serata tranquilla a casa.