Apple Roma: apre in Via del Corso lo store della mela più grande d’Europa

Non manca uno spazio dedicato al supporto Apple e al Genius Bar, dove un team di restauratori ha lavorato più di 4000 ore per ripristinare lo splendido soffitto dipinto a mano con motivi geometrici.

Apple Roma porta con sé anche una novità assoluta: Made in Rome è il primo programma Today at Apple pensato per fornire alla prossima generazione di ragazze e ragazzi romani ispirazione, competenze e strumenti per esplorare le loro passioni.

Apple ha creato sessioni guidate da un gruppo di oltre 40 artisti locali che operano nei campi della musica, dell’arte e del design, della creazione di contenuti e dei video, con l’obiettivo di sostenere le comunità locali della città nei corso dei prossimi mesi.

“Il nuovo negozio rappresenta una celebrazione dell’unicità della storia artistica e culturale di Roma; speriamo di ispirare la creatività della comunità locale con il nostro programma Made in Rome e con le future sessioni di Today at Apple”, dichiara Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail + People di Apple.

Via del Corso si unisce ai 117 Apple Store presenti in 12 paesi europei. In tutto, Via del Corso ospita 200 membri del team che parlano complessivamente 20 lingue.