Oroscopo del Giorno 28 Maggio 2021 Venerdì: BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 28 Maggio 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere chiamato a ospitare una riunione a casa tua, Ariete. All’inizio questo potrebbe mandarti nel panico perché pensi che la tua casa non sia abbastanza pulita. Non preoccuparti. Probabilmente è impeccabile. Sei l’unico che noterà la polvere, quindi non preoccuparti.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti chiederti perché tutta l’attenzione non è concentrata su di te, Leone. Forse ti senti ingannato e irritato. Più ti infastidisci però, più allontanerai gli altri invece che attirarli a te. Piuttosto che arrabbiarti perché non hai attenzione, unisciti allo stato d’animo prevalente di spensieratezza. Scoprirai che tutta la tua giornata cambierà in meglio.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Molto probabilmente oggi avrai fame di attenzioni, Sagittario. Guarderai gli altri che sono al centro della scena e regolerai il tuo aspetto o il tuo atteggiamento per essere più simile a loro. Fai attenzione a non essere ossessionato dall’attenzione. La chiave è essere te stesso e felice, indipendentemente da chi sta guardando. Un fiore invisibile sboccia altrettanto magnificamente e ha un odore altrettanto dolce, anche se nessuno lo guarda!

Oroscopo del Giorno 28 Maggio 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti senti sicuro. Le persone non possono fare a meno di notare che irradi una calma amorevole e pacifica, Toro. Gli occhi saranno puntati di te e dei perfetti sconosciuti potrebbero arrivare a dirti quanto sei attraente. Sii fiducioso ma umile e ispirerai le persone solo con la tua presenza pacifica e luminosa. Approfitta di questa splendida giornata divertendoti per la bella persona che sei.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un momento culminante per te, Vergine. Potresti sentire come se molti problemi difficili stessero arrivando al punto risolutivo. Puoi scagliarti contro le persone che non lo meritano. Le tue azioni potrebbero rendere il problema ancora più difficile da affrontare. La chiave oggi è portare più equilibrio nella tua vita. Controllando e stabilizzando i tuoi sentimenti, puoi affrontare anche i problemi più difficili.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un bel giorno per pavoneggiarti, Capricorno. Sei in cima al mondo, quindi divertiti, sia con la tua famiglia che con le persone intorno a te. Sei in prima linea e non perdi un colpo, indipendentemente dalla conversazione che ronza intorno a te. Sei in grado di tirare fuori fatti e date in un batter d’occhio. Non lasciare che nessuno ti dissuada dal tuo buon umore.

Oroscopo del Giorno 28 Maggio 2021 Venerdì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti incontrare ostacoli associati ai tuoi obiettivi. Potresti sentire di non ricevere il supporto e la collaborazione che meriti. Oggi potresti sentire che le persone sono emotivamente distanti, con visioni superficiali su determinate questioni. Le persone che ti aspettavi fossero dalla tua parte potrebbero invece rivoltarsi contro di te, facendoti sentire tradito. Cerca di non prendere le cose troppo sul personale.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Metti sotto i riflettori il posto a cui appartieni invece di lasciare che qualcun altro si prenda il merito per qualcosa che hai fatto tu, Bilancia. Non essere timido nel pavoneggiarti con i tuoi risultati. Renditi conto che sei più sensibile di chi ti circonda. Sii fiero di chi sei.



Una bella posizione di Venere nel segno amico dei Gemelli ti apre a un contatto armonicamente affettuoso con il mondo esterno, specie se festeggi il tuo compleanno dal 9 al 16 di ottobre. Nel caso il tuo cuore sia libero, potrai lanciarti nel corteggiamento di chi ti ha affascinato nei giorni scorsi. Saturno, armonico dall’Aquario, ti dona l’energia vitale che ci vuole per sentirti sicuro di te stesso e affrontare diverse imprese.

Sul alvoro darai aiuto oggi a un collega in difficoltà tecniche con il tuo classico spirito altruista. E ti troverai presto accanto un amico fidato pronto a ricambiare il tuo favore.

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti teso Acquario, forse perché qualcuno vicino a te ignora il modo in cui ti senti. Ti senti come se questa persona fosse più interessata ai suoi problemi e non abbastanza preoccupata per te. Nel frattempo, il tuo cuore sensibile e premuroso è ben consapevole di tutto. Sostieni gli altri e sii premuroso. È ora di riorganizzare le tue priorità. Prima prenditi cura di te stesso, poi degli altri.

Oroscopo del Giorno 28 Maggio 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un gran giorno per te, Cancro. Sono possibili riunioni inaspettate, grazie all’aura spensierata che irradi. Non è necessario lavorare molto duramente per portare a termine le cose a modo tuo. La tua personalità solare attrae il divertimento e la fortuna che sicuramente meriti. Le persone sono estremamente fortunate ad avere la tua presenza radiosa in un giorno come questo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi può essere una giornata meravigliosamente produttiva per te Scorpione, se imparerai a scendere a compromessi. Se insisti a fare le cose solo a modo tuo, ti imbatterai in difficili conflitti emotivi. Renditi conto che questo può essere facilmente evitato allungando le mani verso il tuo partner e lavorando insieme verso un obiettivo comune. C’è molta energia, quindi non sprecarla per qualcosa di insignificante.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prenditi più tempo per curare il tuo aspetto e metterti in mostra un pò oggi, Pesci. Tieni le spalle e la testa alta. Sii la persona orgogliosa che sei. Dovresti sentirti molto orgoglioso. Il tuo lavoro oggi è semplicemente elevare le persone con la tua presenza. Questo non sarà sudore per te. La felicità fa al caso tuo, quindi divertiti.