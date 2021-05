La Piadina Romagnola IGP batte il record delle 20mila tonnellate: distinguersi in Romagna

Il Presidente sottolinea inoltre come i numeri indichino una crescita esponenziale del prodotto negli ultimi anni: “E’ la dimostrazione di come un prodotto realizzato con quattro semplici ingredienti, un tempo ‘pane’ povero della nostra terra, ha saputo elevarsi a emblema di una terra laboriosa che sa valorizzare la sua storia e la sua tradizione. La forza della Romagna è questa”.

Ma a confermarlo questa volta sono anche i numeri del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola , da sempre in prima linea nella valorizzazione e nella tutela contro i numerosi tentativi di contraffazione della piadina in giro per il mondo.