Oroscopo del Giorno 26 Maggio 2021 Mercoledì: GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 26 Maggio 2021 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti provare nostalgia mentre guardi gli album delle foto, riorganizzi i mobili e ricordi i tempi passati, Ariete. La tua mente toccherà eventi emotivi che potresti ancora non aver affrontato completamente. I vecchi sentimenti che pensavi fossero svaniti potrebbero farti venire le lacrime agli occhi. Affronta onestamente questi sentimenti ora invece di soffocarli per un altro decennio.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbe esserci nell’aria un “Te l’avevo detto!” Potresti trovare da ridire sugli altri che non hanno affrontato la verità di una situazione. Fai attenzione ad accusare qualcuno della stessa cosa di cui anche tu sei colpevole, Leone. Le emozioni penetranti taglieranno il nocciolo della questione e non ci sarà modo di sfuggire alla buca che ti scavi. Non criticare gli altri finché non guardi in modo onesto a te stesso.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT:Sei in una posizione difficile. Le cose non sono esattamente come sembrano, Sagittario. Le tue emozioni guidano lo spettacolo oggi e potresti saltare da un estremo all’altro. Ci sono buone probabilità che gran parte di ciò che provi sia basato su disinformazione. Non lasciarti coinvolgere così tanto dal dramma da non riuscire a riconoscere la verità della situazione.

Oroscopo del Giorno 26 Maggio 2021 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti agire sulla base di un presupposto che è solo una rappresentazione parziale della verità. Nel tuo sforzo di pensare solo al lato positivo della situazione Toro, potresti non vedere l’intera verità. C’è un aspetto negativo in tutto. Sentimenti di rabbia, frustrazione e persino solitudine possono accompagnarti.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:La maggior parte delle volte ti occupi dei fatti, Vergine. I fatti sono cose che puoi cogliere, classificare e dare un senso razionale. Sfortunatamente, oggi alcuni dei tuoi fatti possono essere messi in discussione da una delle cose che temi di più: le emozioni intense. Potrebbe essere difficile trovare un terreno comune in cui negoziare.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Di fronte a una situazione emotivamente intensa, è probabile che scappi Capricorno. Preferisci cambiare argomento con qualcosa di più spensierato. Questa forma di evasione non risolverà i problemi. In effetti, evitando l’argomento emotivo, crei solo più attrito che se avessi affrontato direttamente il problema.

Oroscopo del Giorno 26 Maggio 2021 Mercoledì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se stai vivendo uno sconvolgimento emotivo Gemelli, potresti prendere coraggio nel sapere che anche le altre persone stanno attraversando il loro stesso tumulto emotivo. Saprai che non sei solo nella tua ricerca di stabilità emotiva. Condividi i tuoi sentimenti con gli altri invece di chiuderli dentro. Ti aiuterà a sentirti meglio.



Possiedi un magnetismo quasi magico, grazie a Venere e Sole entrambi in congiunzione nel tuo segno, specie se festeggi il tuo compleanno nella prima e nella terza decade. Te ne accorgi presto con un improvviso colpo di fulmine che ti accade con chi meno te lo aspettavi. Un pò confuso e quasi felice, lasci però il tempo e l’opportunità, a chi ti ama veramente, di dimostrartelo.

Le tue capacità di coordinamento delle abilità e delle competenze altrui e di lavorare in equipe sono elevatissime. Il Sole nel tuo segno ti dona la qualità di saper discernere correttamente chi vale da chi non vale affatto, in questo giorno di maggio; in special modo se appartieni alla prima decade del tuo segno. E proprio per questo arrivi facilmente a capire che non sempre “squadra che vince non si cambia”. Ti imponi invece, di migliorare, modificando in parte, quel che non ti piace, vedendo presto ottimi risultati!

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Sarà difficile affrontare i problemi emotivi che sorgono oggi. Una forte forza alimenta l’illusione che le cose vadano bene quando in realtà nonè così. Smettila di fingere che tutto stia andando bene, Bilancia. Prima affronterai la verità, prima smetterà di tormentarti. Affronta direttamente le cose!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Con le tue capacità psichiche, potresti far luce su questioni in cui la verità è rimasta poco chiara per un bel pò, Acquario. Puoi usare la tua sensibilità per andare dritto al cuore della questione. Questo tipo di comportamento probabilmente non arriverà senza attriti da parte degli altri. Non lasciarti turbare. È importante rivelare la verità.

Oroscopo del Giorno 26 Maggio 2021 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentire come se qualcuno ti stesse facendo il terzo grado, Cancro. Senti che sei accusato di qualcosa e che devi difendere i tuoi sentimenti e le tue azioni. Cerca di non cadere in questa trappola. Non lasciare che l’insicurezza si intrufoli nella situazione solo perché qualcun altro mette in dubbio il tuo modo di vivere. Nessuno tranne te comprende a pieno la tua situazione.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Non dare per scontato automaticamente che le persone capiranno i tuoi bisogni, Scorpione. Le tue emozioni oggi possono essere potenti e potresti finire per spaventare le persone invece che avvicinarle semplicemente perché agisci in modo irrazionale ed emotivo invece che ragionevolmente e obiettivamente. Fai attenzione a non rivolgere la tua frustrazione alle persone che possono aiutarti di più.

PESCI ⭐ EXCELLENT:I problemi di controllo nella tua casa possono essere fonte di preoccupazione oggi, Pesci. Fai attenzione a non alimentare le idee sbagliate agli altri sulla situazione. Hai a che fare con forze potenti e supponenti che non vorranno smuoverti. Qualcuno potrebbe avere una visione distorta del vero problema a portata di mano. Metti tutti i fatti sul tavolo prima di iniziare a trarre conclusioni.