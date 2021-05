Oroscopo del Giorno 27 Maggio 2021 Giovedì

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non farti prendere troppo dai potenziali conflitti che si creano intorno a te, Ariete. Il tuo lavoro consiste nel calmare le cose e portare una prospettiva più pratica alla situazione. Se rimani invischiato nella fase di azione degli sforzi senza prima pensare a cosa stai facendo, potresti confondere di più le cose. Allontanati dal fuoco invece che gettarti dentro a capofitto.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:A nessuno piace il rifiuto, ma a nessuno piace il rifiuto come a te, Leone. Potresti esitare a correre dei rischi nell’ignoto. Tieni presente che, giocando sul sicuro, ti privi della stessa avventura che potrebbe cambiare la tua vita. C’è una sensazione energica ed espansiva nell’aria che ti incoraggia a fare quel salto. Questa energia può sembrarti estranea, ma è ora di abbracciarla.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il successo arriverà quando lavorerai con le energie a portata di mano. Segui il flusso della situazione invece che cercare di indebolirlo o manipolarlo. Forse tutto ciò di cui ha bisogno è una direzione giusta per allinearlo ai tuoi obiettivi. Dichiara apertamente le tue intenzioni invece che lavorare dietro le quinte. Riceverai supporto dagli altri quando lo farai.

Oroscopo del Giorno 27 Maggio 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un ottimo momento per andare avanti con un progetto di scrittura, Toro. Qualsiasi grande progetto a lungo termine che coinvolge comunicazione, film o viaggi a lunga distanza ti sta implorando di agire. Non tardare. Hai una potente forza che ti spinge ad andare avanti. Guarda avanti con un atteggiamento positivo invece di pensare a tutti i motivi per cui questi progetti non andranno nel modo in cui vuoi.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sii flessibile nella tua comunicazione Vergine, e ti si apriranno porte che non sapevi nemmeno fossero lì. C’è un’enorme quantità di energia a tua disposizione… non sprecarla! Essendo rigido nei tuoi modi e insistendo a fare le cose solo secondo la tua filosofia, ti priverai delle avventure spontanee che danno alla vita il sapore e la varietà che merita.

L’organizzazione della serata con la tua dolce metà ti assorbe completamente oggi, trovandoti poi soddisfatto di quel che riuscirai a realizzare. Se sei single, un ritrovo tra amici di vecchia data, quasi per caso, ti darà possibilità di incontrare una tua vecchia fiamma. Plutone e Marte entrambi molto positivi, ti potranno far ritornare un entusiasmo che, scoprirai, covava sotto la cenere e non si era mai del tutto spento!

Sul lavoro, hai tra le mani un ottimo investimento che ha tutta l’aria di essere fruttuoso e catturerà la tua attenzione.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT:Potresti finire in qualche discussione oggi, Capricorno. La tua natura è espansiva e generosa, ma se gli altri se ne approfittano, il tuo umore si trasformerà rapidamente in rabbia e distacco. Il conflitto è spesso una parte naturale di una relazione. Usalo come esperienza di apprendimento invece che gonfiarlo a dismisura e trasformarlo in un problema più grande del normale.

Oroscopo del Giorno 27 Maggio 2021 Giovedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un periodo nel quale puoi fare grandi progressi sui tuoi obiettivi, Gemelli. La chiave è chiarire qualsiasi errore di comunicazione o disonestà prima di andare avanti con consapevolezza. Non preoccuparti nemmeno di fare progressi prima di aver spazzato via le ragnatele del passato. Tenere tutto su un binario leggero e flessibile ti aiuterà a lavorare in modo più efficiente.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti trovarti in una posizione difficile, Bilancia. Vuoi approcciare un nuovo modo di vivere ma ti senti bloccato. Forse ti senti incatenato alla tua routine. Potresti sentire come se stessi davvero facendo progressi nel mondo, ma vorresti un rilascio gigantesco, come l’apertura di una botola, che ti permetta di fare un salto in avanti. Questa porta è sempre aperta!

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT:Potresti essere confuso nel chiedere aiuto, Acquario. Le tue solite risorse potrebbero essere occupate da problemi e conflitti che non hanno nulla a che fare con te. Potresti quindi offrirti di aiutare gli altri. In questo modo però, metterai le esigenze di qualcun altro al di sopra delle tue. Sebbene questo possa farti sentire bene, è anche un modo per evitare i problemi che devi affrontare.

Oroscopo del Giorno 27 Maggio 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo motore è su di giri, Cancro. Hai il serbatoio pieno di benzina. Sfortunatamente però, potresti avere la sensazione che ci sia un grosso ostacolo sulla tua strada. Forse questo ostacolo è il tuo atteggiamento mentale e l’incapacità di prendere decisioni sicure. A volte potresti diventare così pensieroso da non andare avanti in modo efficace su nulla. Non tormentarti per questo. Le risposte arriveranno quando ne avrai bisogno.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Stai ricevendo sostegno e fiducia da un aspetto della tua vita e energia fisica da un altro. Anche se le due aree possono trovarsi in un punto di conflitto Scorpione, hai la capacità di prendere gli aspetti positivi da ciascuna situazione e fonderli insieme per creare qualcosa di nuovo o risolvere un problema. Metti insieme le tue risorse e ingrana una marcia più alta. L’unico limite è il cielo!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei nel mezzo di una straordinaria transizione annuale. Hai una grande quantità di energia fisica, Pesci. Hai una mente orientata all’azione pronta ad affrontare qualsiasi cosa. La chiave per sfruttare al meglio questo periodo fortunato è la comunicazione. In questo momento hai buona capacità multitasking che puoi mettere a frutto una volta che ti connetti con gli altri e capisci esattamente cosa deve essere fatto.