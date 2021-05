Oroscopo del Giorno 24 Maggio 2021 Lunedì

Oroscopo del Giorno 24 Maggio 2021 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Aspettati molte attività a casa tua oggi, Ariete. Un gruppo di persone ospitato da te o da un membro della famiglia potrebbe riunirsi e provocare conversazioni stimolanti. Potresti farti prendere dall’energia, mettendoti in contatto con una nuova consapevolezza dei tuoi sentimenti. Stasera, aspettati sogni vividi di viaggio, luoghi strani o mete esotiche.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un ricongiungimento con un membro della famiglia che è stato via o fuori dal mondo potrebbe generare delle forti emozioni, Leone. I ricordi potrebbero tornarti alla mente, rendendoti sia nostalgico che forse un pò arrabbiato. Abbi cura di frenare quest’ultima sensazione. Dai uno sguardo obiettivo ai ricordi e cerca di capire cosa significano per te ora. Poi, lasciali andare.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo potere interiore e la tua consapevolezza dovrebbero essere acuti oggi, Sagittario. Alcuni sogni e rivelazioni intense potrebbero provenire dal profondo, permettendoti di rilasciare vecchi traumi e fobie e permettendoti di andare avanti con più sicurezza. L’energia fisica è alta, anche se potresti sentire il bisogno di dormire più del solito. Anche la tua intuizione è alta e ti permetterà di essere più in contatto con gli altri. Usala bene! Il tuo benefattore celeste si chiama Saturno in Aquario, costruttore della tua riuscita in campo professionale: sarà lui il coach d’eccezione per la partita che ti appresterai a giocare e che ti vedrà vincitore, specie se hai un’attività autonoma e se appartieni alla seconda decade. Per il momento il pianeta ti prepara a tenere i nervi saldi e i riflessi pronti. Per centrare l’obiettivo ti è richiesto il massimo impegno. Ma saprai farti valere prestissimo!

Oroscopo del Giorno 24 Maggio 2021 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il desiderio di incontrare il partner e apparire e sentirsi al meglio, potrebbe dare origine a molti brevi viaggi nel tuo quartiere. Forse vorrai allenarti, comprare dei vestiti nuovi o tagliarti i capelli. Questa potrebbe essere una buona idea. Le passioni promettono di essere alte oggi. Stimolare le conversazioni potrebbe portare alla luce informazioni affascinanti.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è probabile che la tua mente sia in viaggio, Vergine. Potrebbe essere necessario passare molto tempo a fare commissioni in macchina. Potresti anche pianificare una lunga vacanza, magari incentrata su una funzione di gruppo o un seminario di qualche tipo. La tua energia fisica è alta, ma c’è ancora il pericolo di stancarti. Rilassati a casa questa sera.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Lavorare per obiettivi che condividi con gli altri potrebbe avvicinarti come amici o addirittura qualcosa di più, Capricorno. È probabile che tu produca risultati migliori come gruppo o partnership di quanto avresti altrimenti da solo. Questa è una sorta di giornata “all pull together”. Romanticamente, potresti avere un incontro emozionante e appassionato!

Oroscopo del Giorno 24 Maggio 2021 Lunedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È ora di smetterla di comportarti come se pensassi che gli altri vogliano vederti recitare, Gemelli. La configurazione planetaria conferma che è tempo di esprimere te stesso, le tue emozioni, desideri e punti di vista, per prendere una posizione più ferma e definire più chiaramente chi sei per gli altri e per te stesso.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti decidere di dedicare qualche ora in più al lavoro o intraprendere un progetto extra di qualche tipo per guadagnare un pò più di soldi. Dato che ti senti abbastanza forte ed energico da spostare le montagne Bilancia, devi fare attenzione a non sforzarti troppo. Lavora duro e guadagna i tuoi soldi, ma segui il tuo ritmo. Cerca di fare un pò di esercizio prima di andare a letto.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti affrontare un compito che sembra impossibile, come svuotare l’oceano con una tazza da tè. Ma con l’aiuto degli altri, non solo sarai in grado di gestirlo, ma otterrai anche risultati eccezionali. Fisicamente, probabilmente, ti sentirai pieno di forza e resistenza, pronto a spostare le montagne. Non essere troppo sorpreso se riuscirai davvero a smuovere tante cose!

Oroscopo del Giorno 24 Maggio 2021 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua energia è alta e la tua resistenza particolarmente forte oggi. Allenarti o fare sport potrebbe piacerti molto adesso. La corsa o l’aerobica potrebbero offrire un esercizio prezioso e liberarti la mente per consentire nuove idee. Dovresti anche sentirti particolarmente appassionato. Se sei coinvolto con qualcuno Cancro, aspettati una grande serata. In caso contrario, non sorprenderti se riceverai sguardi ammirati.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Passione e determinazione contraddistinguono questa giornata. La tua energia dovrebbe essere alta Scorpione, e dovresti sentirti forte e potente. Questo è il giorno perfetto per raggiungere qualunque obiettivo tu voglia. Potresti sorprenderti con la potenza e la qualità del tuo lavoro e con l’attenzione positiva che i tuoi sforzi saranno in grado di produrre!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il desiderio di viaggiare, forse per visitare un caro amico, potrebbe essere nella tua mente oggi, Pesci. Puoi mettere molte energie nell’esplorare tutte le possibilità. Potresti anche voler viaggiare in luoghi dove potrai trovare ispirazione artistica per progetti creativi. La tua energia e il tuo entusiasmo sono alti, quindi dovresti essere in grado di fare tutto senza trascurare le tue altre faccende.