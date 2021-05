Ristoranti hi-tech: la tecnologia invade anche il mondo del food

Il sistema brevettato prevede che il cibo e le bevande arrivino a destinazione tramite le… montagne russe! I piatti vengono depositati su piccoli binari, prendendo velocità fino 30 km/h, fino a scivolare ai tavoli dei clienti. Non solo montagne russe ma anche splendidi giochi di luce concorrono a rendere la sosta non un semplice pranzo ma una vera e propria esperienza!

E ai più tecnologici che non rinunciano ad touch neanche durante la cena, i ristoranti hi-tech offronto l’ Interactive Dining Table: non solo un nuovo modo di ordinare, ma un vero e proprio sistema di intrattenimento e di comunicazione . Lo schermo è multitouch quindi predisposto a reagire a più mani contemporaneamente. La tecnologia touch distingue il tocco di una mano con quello di un oggetto posizionato sul piano del tavolo. È completamente infrangibile e waterproof. Sullo schermo potrete aggiornare i social, leggere un libro e far giocare i vostri figli.