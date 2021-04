Oroscopo del Giorno 19 Aprile 2021 Lunedì

Oroscopo del Giorno 19 Aprile 2021 Lunedì: CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 19 Aprile 2021 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi ci sarà un’energia spensierata, quasi sciocca nell’aria, Ariete. L’universo ti sta incoraggiando a rinunciare alla tua presa di potere su quell’elenco di responsabilità che incombe. Immagina tutta la pressione che hai come una palla al piede dalla quale ti devi liberare. Non c’è motivo di prenderti così sul serio tutto il tempo!

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Di solito sei piuttosto socievole Leone, ma oggi non vorrai fare altro che lavorare da solo. Nonostante i tuoi desideri tuttavia, potresti essere tormentato da telefonate e persone che cercano consigli o aiuto. Segui il flusso delle cose. Prenditi cura di ciò di cui hai bisogno e poi trascorri la serata da solo. Tutti hanno giornate come questa.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Stasera stai con persone che significano molto per te, Sagittario. Potresti essere tentato di mangiare e bere troppo e spendere troppi soldi. Di solito hai uno stomaco abbastanza forte, ma questo non è il giorno migliore per esagerare con la festa. Cerca di controllarti così ti sveglierai meglio domani!

Oroscopo del Giorno 19 Aprile 2021 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Toro, i piani per partecipare a una conferenza potrebbero dover essere rimandati perché qualcuno che viene con te sta male. La ragione potrebbe essere l’eccessiva indulgenza nel cibo o nelle bevande. Potrebbe essere qualcosa a cui vorresti partecipare da molto tempo, quindi assicurati di sapere quando e dove si svolgerà di nuovo l’evento. Oppure riempi il tuo amico di antinfiammatori e vai comunque!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Troppo buon cibo, buon vino e buona conversazione, Vergine? Non che tutto ciò sia brutto, ma potresti soffrire di sovraccarico in questo momento. Forse faresti meglio a riposarti un pò e dare al tuo cervello un pò di tempo per rielaborare tutte le informazioni che hai raccolto. Ora probabilmente hai difficoltà a elaborare tutto. Non preoccuparti. Al mattino sarai in grado di ricordare qualsiasi cosa importante!

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Cosa ti guida oggi, Capricorno? Perché senti un bisogno ossessivo di portare a termine tutto il tuo lavoro in una volta? Se stai cercando di impressionare qualcuno, non ce n’è bisogno. Gli altri ti tengono già in grande considerazione. Se il progetto su cui stai lavorando è urgente, fatti aiutare. Non provare a fare tutto da solo a meno che tu non voglia essere troppo stressato per alzarti domani. Sarebbe controproducente!

Oroscopo del Giorno 19 Aprile 2021 Lunedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il desiderio di fare un grosso acquisto potrebbe indurti a spendere troppo e ripulire i tuoi risparmi, Gemelli. Di solito non sei uno che agisce d’impulso, quindi non farlo neanche oggi. Fai l’acquisto se senti davvero di averne bisogno. In questo modo il tuo piacere nell’oggetto non sarà compensato dal senso di colpa.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Di solito non ti dispiace stare da solo, Bilancia. In effetti, ti piace la tua compagnia. Stasera desidererai ardentemente compagnia. Potresti organizzare una cena magari con amici che sono anche soci in affari. Alcune conversazioni affascinanti potrebbero aver luogo su questioni economiche e intellettuali, così come su alcuni argomenti più profondi che ti faranno riflettere per ore o giorni.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Fai qualcosa di frivolo oggi se puoi. Leggi romanzi rosa invece della grande letteratura. Altrimenti, quando arriverai al lavoro domani soffrirai di troppo sovraccarico intellettuale e assorbirai pochissimo di ciò che sentirai. Sii affamato di conoscenza: in questo modo imparerai velocemente e manterrai molto.

Oroscopo del Giorno 19 Aprile 2021 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La casa potrebbe essere un luogo solitario stasera, Cancro. Gli altri membri della tua famiglia potrebbero essere fuori e tu probabilmente sceglierai di restare a leggere o guardare la TV. Tuttavia, la tua naturale socievolezza potrebbe farti sentire abbandonato. Chiama un amico e parla per un pò al telefono. Questo ti farà sentire più te stesso.

La fedeltà, il rispetto della persona che hai accanto e la tua capacità di anticipare ogni suo più piccolo desiderio, rende il tuo restare in coppia unico, anzi insostituibile. Un ottimo transito di Nettuno nel segno dei Pesci rende particolarmente affettuosa la tua dolce metà.

Sul lavoro un collega potrebbe farti saltare i nervi. Cerca di mantenere la calma e volta pagina con la signorilità che ti contraddistingue, non te ne pentirai.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è il giorno giusto per ascoltare e osservare, Scorpione. C’è molto da imparare da ciò che accade intorno a te e potresti esserne sorpreso. Troppe chiacchiere ora potrebbero persino farti tornare indietro in qualche modo, soprattutto se si parl per nascondere le insicurezze. Tieni gli occhi e le orecchie aperti. Domani potrai condividere ciò che imparerai.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il desiderio di restare a casa da solo e riposare stasera potrebbe essere in conflitto con la voglia di uscire, Pesci. Potresti essere troppo stressato per sopportare i pettegolezzi o troppi stimoli. Di ai tuoi amici che vi vedrete un’altra volta. Tutti i segnali indicano che questa è la strada più saggia per ora. Rilassati con una cioccolata calda e un bel film.