Case galleggianti Rimini: sul porto è tutto pronto per il “Marina Resort”

Case galleggianti Rimini

E’ boom di richieste per le House Boat sul porto di Rimini

Case galleggianti Rimini – Sono 6 le House Boat sul porto di Rimini destinate a diventare complessivamente 18 nel 2023. Ogni House Boat è pronta ad accogliere dalle 4 alle 6 persone che decideranno di vivere un’esperienza inusuale, romantica e sicuramente, capace di distinguere il soggiorno in Riviera.

Sarà il “Marina Resort” l’area dedicata alle case galleggianti: “Riceviamo in questo periodo 200 telefonate al giorno, con richieste di informazini, certamente non potremo accontentare tutti”, spiega Giovanni Sorci, il direttore di “Marina Blu”, società che gestisce la Darsena di Rimini.

Il Marina Resort sarà accessibile ai soli utenti e ogni casa è un’isola con accesso privato, dotata di tutti i comfort tecnologici: dalle soluzioni smart di controllo della temperatura a un sistema wi-fi di prim’ordine.

Le case galleggianti Rimini hanno in dotazione un gommone con il quale gli ospiti possono andare a bere un drink al largo al tramonto, o fare il bagno lontano dalla costa; biciclette per andare a spasso tra i monumenti del centro o nei parchi; aria condizionata, frigobar, terrazzino con piscinetta per bimbi, servizi igienici.

La possibilità di scelta prevede due opzioni: la casa per famiglie, con 5-6 posti letto; oppure la suite, pensata per una coppia, o per chi ha un bambino. Si possono affittare ad un prezzo che parte dai 200 euro al giorno.

La Riviera Romagnola si prepara per una stagione scoppiettante!