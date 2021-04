Oroscopo del Giorno 3 Aprile 2021 Sabato

Oroscopo del Giorno 3 Aprile 2021 Sabato: LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 3 Aprile 2021 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente sarai molto consapevole delle cose che accadono intorno a te oggi e potresti interiorizzare le opinioni degli altri, Ariete. Fai attenzione però a non aprirti così tanto da essere ferito dal commento di qualcuno. Troverai il massimo comfort nelle cose tangibili e stabili. Goditi i piaceri materiali della vita.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Rilassati e sistemati oggi, Leone. Prenditi del tempo per goderti il luogo e le persone intorno a te. C’è una promessa che devi mantenere e dovresti pensare a come puoi onorarla ora. Fai qualcosa per gli altri invece di concentrarti solo su di te, sui tuoi obiettivi e sulle tue ambizioni. Più investi negli altri, maggiore sarà il guadagno che riceverai da queste azioni in futuro.

Venere ti metterà in relazione con gli ambienti più diversi e insoliti che ti apriranno vari mondi, specie se sei ancora un cuore solitario e se sei nato nella seconda decade. Assapora l’aria di primavera, un’aria che ti darà l’occasione di intrecciare una di quelle amicizie affettive, quei rapporti amorosi che ti saranno compagni per una vita intera. Il Sole ti illumina in ogni iniziativa in cui ti imbatti, in ogni azione decidi di mettere a segno. Tenta idealmente la fortuna giocando su più tavoli, sfidando, in certi momenti, la sorte.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Non dubitare di te stesso oggi, Sagittario. Dovresti sentirti abbastanza forte, anche se un senso di inadeguatezza potrebbe entrare di nascosto dentro di te. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che hai problemi a comprendere i problemi che ti affliggono. Solo perché le cose non sono chiare non significa che non stiano andando a tuo favore. Finché rimarrai fiducioso, le cose andranno bene. :Non dubitare di te stesso oggi, Sagittario. Dovresti sentirti abbastanza forte, anche se un senso di inadeguatezza potrebbe entrare di nascosto dentro di te. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che hai problemi a comprendere i problemi che ti affliggono. Solo perché le cose non sono chiare non significa che non stiano andando a tuo favore. Finché rimarrai fiducioso, le cose andranno bene.

Oroscopo del Giorno 3 Aprile 2021 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti lavorare a un grande progetto che attinge alla tua energia creativa, Toro. In termini di obiettivi e sogni a lungo termine, questo tipo di progetto fa al caso tuo. Oggi potresti avere un intoppo o una sorta di blocco emotivo che potrebbe renderti difficile continuare. Rallenta e fai una pausa. Non scoraggiarti.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti trovarti di fronte a una scelta difficile oggi in una particolare area della tua vita, Vergine. È probabile che il dilemma derivi dal desiderio di seguire il tuo spirito creativo, mentre un’altra parte di te si sente vincolata a cose più pratiche. Guarda cosa puoi fare per combinare le due forze e fonderle in una potente energia.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei ad un punto creativo molto alto in questo momento, quindi assicurati di nutrire questo lato del tuo essere, Capricorno. Potresti imbatterti in un ostacolo. Cerca di non scoraggiarti e cerca di riflettere su ciò che hai fatto in passato. Goditi la stabilità emotiva oggi invece di lasciare che le tue emozioni saltino da una parte all’altra.

Oroscopo del Giorno 3 Aprile 2021 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non sorprenderti se qualcuno ti avvicinerà nel modo sbagliato oggi, Gemelli. È probabile che la pressione si sia accumulata negli altri già da un pò di tempo. Potrebbero aver avuto paura di condividere i loro sentimenti semplicemente perché erano troppo intimiditi. La lava è finalmente diventata abbastanza calda e il vulcano sta per eruttare.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT:Oggi una bolla di confusione offusca la tua realtà, rendendo difficile decidere cosa fare, Bilancia. Fai attenzione a non riversare tutta la tua tensione nello stomaco, i problemi di indigestione sono probabilmente ora la causa delle tue preoccupazioni. Rilassati e segui il flusso delle cose. Tutto andrà bene.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sei di buon umore, Acquario. Le montagne russe dei sentimenti che hai provato stanno finalmente arrivando su una piattaforma stabile. Scendi dalla corsa e goditi il comfort di un terreno solido. Fai una passeggiata e concediti qualcosa che ti piace: un gelato o un nuovo libro. Affronta questioni pratiche invece di perderti nella tua immaginazione. Se lo fai, dormirai più profondamente stanotte.

Oroscopo del Giorno 3 Aprile 2021 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È possibile che tu abbia fatto affidamento sulla tua immaginazione per tirarti fuori da situazioni difficili ultimamente, Cancro. Quando il mondo reale inizia a buttarti giù, puoi sempre rivolgerti al tuo mondo fantastico. In questo giorno, c’è un’ostinata esplosione di realismo che potrebbe abbatterti e tenerti lì. A meno che tu non sia preparato a questa forza radicale, potresti avere problemi a decollare di nuovo.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non lasciarti influenzare troppo dalle tue emozioni oggi, Scorpione. Potresti finire nei guai se ti lasci trasportare da un dramma che non ti riguarda in alcun modo. La tua connessione con i sentimenti degli altri potrebbe trascinarti in un vortice. Tieni presente che la tua immaginazione è la tua zattera di salvataggio. Fai quello che puoi per prendere le distanze dal trauma emotivo che ti circonda.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È importante essere più sensibili ai sentimenti degli altri oggi, Pesci. Potresti sentirti più vulnerabile del solito. Dovresti fare il possibile per evitare di diventare una vittima. Renditi conto che le parole dure che ti arrivano ora potrebbero essere un riflesso di quello che hai pronunciato in passato. In definitiva, gli eventi di oggi potrebbero essere una buona esperienza di apprendimento.