Classifica zodiacale Primavera 2021 Vergine: decima posizione

Classifica zodiacale Primavera 2021 Vergine stilata da Excellent Magazine

La primavera è una stagione di prova riguardo alla vita di coppia. Le grandi tempeste primaverili sono in arrivo e ci sono ancora molte cose da chiarire, per cui, sedetevi al tavolo e stabilite un dialogo costruttivo con il partner. Se siete ancora single, questo è il periodo più appropriato per andare a caccia della vostra dolce metà. La creatività sarà la base di importanti successi lavorativi che arriveranno a compensare tutto il vostro duro lavoro.

Classifica zodiacale Primavera 2021 Vergine: Amore

Venere sarà molto positiva e in alcuni casi, accenderà in voi il desiderio erotico molto più che rispetto al passato inverno. Se siete soli però, con l’arrivo di Giove in Pesci, forse riuscirete a conoscere una persona molto interessante con cui prima creare un forte legami di amicizia e successivamente, intorno alla fine dell’anno, iniziare un vero rapporto d’amore.

Classifica Zodiacale Primavera 2021 Vergine: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, dovrete affrontare numerosi ostacoli. Non chiedete più di quello che avete e che meritate e non sprecate risorse economiche perchè quel Saturno non è assolutamente buono per rafforzare il portafoglio. Voi sapete risparmiare ma chissà che avrete il fortissimo desiderio di fare investimenti che purtroppo saranno illusioni.