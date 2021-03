Classifica zodiacale Primavera 2021 Scorpione: undicesima posizione

Classifica zodiacale Primavera 2021 Scorpione stilata da Excellent Magazine

Avete la possibilità di diventare dei geni solo se riuscite a mettere un freno al vostro lato negativo, poiché, se prendete la strada sbagliata, sapete essere davvero distruttivi, soprattutto con voi stessi. Alcuni passeranno attraverso una crisi di coppia, causata probabilmente da gelosie o mancanza di fiducia. Per i single, le conquiste saranno all’ordine del giorno. Marte in Gemelli, non sarà di buona ispirazione perciò, nel lavoro, potrebbero esserci delle soste.

Classifica zodiacale Primavera 2021 Scorpione: Amore

Purtroppo dovrete aspettare la stagione estiva per avere riscontri positivi in amore. La vostra costellazione e il pianeta Venere non raggiungeranno una posizione ottimale nel corso della primavera, quindi in questo periodo potreste apparire nervosi, inquieti, e sarete poco avvezzi a giornate dedicate alla passionalità o alla tenerezza.

Classifica Zodiacale Primavera 2021 Scorpione: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, ci saranno delle tensioni e dei dissapori che non sono mai stati del tutto chiariti all’interno del contesto professionale. La vostra squadra lavorativa potrebbe non lasciare spazio alla vostra creatività. Le opportunità di poter trovare lavoro o eventualmente di cambiarlo però, saranno molto poche.