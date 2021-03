Classifica zodiacale Primavera 2021 Cancro: nona posizione

Classifica zodiacale Primavera 2021 Cancro stilata da Excellent Magazine

La primavera non si prospetta molto favorevole. Giove non è più in grado di aiutarvi, sebbene non sia in una posizione negativa. Per molti di voi l’amore sarà un pò complicato, le vostre esperienze negative vi fanno temere di commettere gli stessi errori. Comincia una fase di miglioramenti nella carriera lavorativa e soprattutto in campo economico. È un buon momento per iniziare a escogitare un piano che vi permetta di arrivare al successo nelle vostre attività.

Classifica zodiacale Primavera 2021 Cancro: Amore

La primavera non parte bene per sentimenti. Purtroppo Venere in Ariete agli inizi del periodo primaverile può portare poche interessanti novità ai single e complicazioni nella vita di coppia per coloro che hanno appunto una persona al fianco da amare da poco o tanto tempo. Malesseri, esigenze personali che non vengono comprese, difficoltà a farsi capire dal partner quindi e litigi anche molto importanti che sono però sostenuti e alleviati da un Marte in Cancro da fine Aprile a fine Giugno quasi.

Classifica Zodiacale Primavera 2021 Cancro: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, guadagnare più denaro e ricevere soddisfazioni professionali sarà possibile con Giove in Pesci. Da alcuni viaggi lontani potreste ottenere ulteriori gratificazioni.