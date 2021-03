Classifica zodiacale Primavera 2021 Leone: ottava posizione

Classifica zodiacale Primavera 2021 Leone stilata da Excellent Magazine

In questa primavera le stelle non si faranno vedere neanche col cannocchiale. Questo significa che di fronte ai problemi, non ci sarà nessuno che potrà darvi una mano, per cui dovrete sbrigarvela da soli. Incontrerete persone interessanti e con una avrete un approccio speciale. Vi accorgerete come le vostre intenzioni andranno oltre l’attrazione fisica. Il vostro motto è: fare poco ma bene: significa che il lavoro che fate produce di più, anche se non si nota.

Classifica zodiacale Primavera 2021 Leone: Amore

Avrete una maggiore consapevolezza di ciò che desiderate da una relazione e vorrete evitare il più possibile di proseguire una che potrebbe essere in stand by da tempo. C’è una sfiducia di fondo che probabilmente minerà la vostra storia, o semplicemente vi renderete conto di non essere più innamorati come prima.

Classifica Zodiacale Primavera 2021 Leone: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, ci saranno molte avversità da contrastare e dovrete necessariamente proseguire per la vostra strada evitando lo stress, i dissapori all’interno del contesto lavorativo ma anche eventuali sviste che potrebbero semplicemente peggiorare la situazione.