Collezione Insegui i tuoi Sogni Isi&friends: l’esclusività a quattro zampe!

Collezione Insegui i tuoi Sogni Isi&friends: una linea raffinata di accessori per le famiglie e i loro cani

Collezione Insegui i tuoi Sogni Isi&friends: collari, bracciali, borse, guinzagli, tracolle e maglioni prodotti con pellami sostenibili e materiali di alta qualità

Isi&friends, il laboratorio – show room torinese di Emanuela Mussa, che si occupa di creazioni artigianali per i nostri amici a quattro zampe, ha presentato una nuova collezione di accessori: “Collezione Insegui i tuoi sogni Isi&friends”: una linea ricca di idee abbinate per il cane e il suo padrone.

La Collezione Insegui i tuoi Sogni Isi&friends è ispirata alla magica atmosfera natalizia con una produzione personalizzabile e calcolata meticolosamente su misura.

La linea si distingue per la sua lavorazione completamente artigianale con pregiati materiali italiani di alta qualità. Accessori dal design esclusivo e capi unici da indossare e sentirsi in sintonia con il proprio amico a quattro zampe: un’ampia scelta tra collari, guinzagli, porta sacchetti, golfini in lana merino, cinture, borse, tracolle, bracciali e mantelle da pioggia, tutti coordinati e disponibili in varie colorazioni.

Tutti gli accessori della collezione sono prodotti sartoriali preziosi, realizzati artigianalmente con materiali “cruelty free”, personalizzati in base alle richieste dei clienti e cuciti su misura per adeguarsi perfettamente ai cani garantendo loro un comfort assoluto.

Protagonisti della collezione i collari Frida&Flo disegnati a mano dall’artista Rosalba Cutrano, con ricami che raffigurano cani alla rincorsa dei fiocchi di neve, proposti nei colori blu notte e cuoio e rosso rubino e chalky.

I collari Frida&Flo in particolare sono abbinabili alla borsa Rosalinda che ne riprende i colori e la trama.

Interessante anche il nome, Insegui i tuoi sogni, che allude ad un significato primordiale e vuole lanciare un messaggio di forza, coraggio e speranza nel futuro.

Per tutti gli amanti degli animali, gli accessori della Collezione Insegui i tuoi sogni Isi&friends sono un dono fantastico e originale da fare ai nostri affettuosi amici cani e ai nostri familiari.