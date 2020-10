Ottobre Rosa: 10 prodotti per supportare la ricerca contro il tumore al seno

I prodotti che sostengono la ricerca contro il tumore al seno

Ottobre Rosa: i 10 articoli a supporto della ricerca

Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno. Ci sono tre modi per combattere il tumore al seno che in Italia colpisce 53mila donne ogni anno: la ricerca scientifica, la prevenzione e l’informazione. E sono proprio queste tre armi a essere protagoniste del Mese Rosa (Ottobre) dedicato alle campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi per combattere il cancro al seno.

Un’occasione per tutti noi e per i brand di bellezza e moda per dare il proprio contributo alla causa. Sono molte le capsule collection e gli articoli in edizione limitata venduti per sostenere attivamente la lotta al tumore al seno, che colpisce le donne in tutto il mondo.

Ambassador dell’edizione 2020 è Natasha Stefanenko, già sostenitrice della Breast Cancer Campaign nelle edizioni passate.

La neoplasia più frequente in campo femminile è protagonista di svariate iniziative in Italia, ma anche di alcune a livello internazionale: dalla campagna sostenuta da LILT(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), fino a Pink is Good di Fondazione Umberto Veronesi. E poi quelle che aiutano la Breast Cancer Research Foundation dell’American Cancer Society.

1 – Torna la Breast Cancer Campaign di The Estée Lauder Companies. Ideata da Evelyn H. Lauder insieme all’iconico Nastro Rosa è nata per finanziare la ricerca sul tumore al seno in tutto il mondo. Estée Lauder continua la lotta con questa bottiglia rosa in edizione limitata del siero che riduce l’aspetto dei segni dell’invecchiamento cutaneo: Advanced Night Repair, venduto con braccialetto incluso. Il 20% del ricavato è devoluto ala ricerca.

2 – A sostegno della campagna contro il cancro al seno di The Estée Lauder Companies, La Mer con la crema antisecchezza rigenerante viso donerà il 100% del prezzo di acquisto della Crème de la Mer The Moisturizing Cream da 30 ml, ovvero l’intero ricavato delle vendite.

3 – Anche GHD collabora con “Pink is good” il progetto di Fondazione Umberto Veronesi a sostegno della ricerca scientifica. Per ogni acquisto di prodotti della linea dedicata, Ghd donerà fino a 10 euro. La collezione comprende le styler “ghd platinum+rosa cipria” e “ghd gold+rosa cipria” oltre all’asciugacapelli professionale “ghd helios” nella stessa tonalità, con impresso un messaggio importante “Take Control Now”.

4 – Anche la moda scende in campo. Balenciaga lancia We Are Pink la capsule collection composta da felpe, t-shirt e gioielli unisex che sostiene il programma di ricerca sul tumore al seno. Il 10% del ricavato aiuterà a finanziare un programma di ricerca presso l’Institut Curie, il principale centro oncologico francese. Questo programma mira a dimostrare l’utilità di un metodo di rilevamento precoce delle ricadute del cancro al seno che misura il DNA del tumore circolante valutabile su un semplice esame del sangue.

5 – Anche Ralph Lauren sostiene la ricerca con la Pink Pony Campaign: iniziativa globale che giunge quest’anno al suo 20° anniversario, sempre con lo scopo di sostenere la lotta contro il cancro con programmi di screening, diagnosi precoce, trattamento, informazione e orientamento.

6 – Per tutto il mese di ottobre Roger Viver donerà il 20 % del prezzo di acquisto del prezzo di vendita delle sue scarpe più iconiche alla Breast Cancer Research Foundation. Si tratta delle décolleté, prodotte appositamente in fucsia, Pink Flower Strass, in raso con fibbia di cristalli.

7 – Wolford sceglie di donare il 10% delle vendite di alcuni prodotti selezionati: 3W Collection e le Care mask classiche, alle fondazioni di ricerca in tutto il mondo, dal 10 al 30 ottobre. In Italia, i proventi saranno devoluti a IEO-Istituto Europeo di Oncologia.

8 – Il gioiello a filo d’oro di Lil Milan aiuta Cerchi D’Acqua, un’associazione no profit che fornisce assistenza alle donne più deboli o vittime di violenza. La Cooperativa Sociale Cerchi d’Acqua è un centro antiviolenza costituito nell’anno 2000 a Milano per contrastare la violenza alle donne e le conseguenze che questa comporta sul benessere psicofisico degli attori coinvolti e delle loro relazioni.

Il gioiello diventa anche simbolo della lotta al tumore al seno: esalta le forme femminili con un sottile filo d’oro stilizzato che cita la sagoma del seno, da tenere vicino al cuore per ricordare le battaglie affrontate.

9 – Rosato Gioielli affianca anche quest’anno la Fondazione Umberto Veronesi e il progetto Pink is Good. Con l’acquisto di uno charm Mongolfiera in edizione limitata placcato in oro rosa si sostiene la ricerca scientifica sul tumore al seno.

10 – Acquistando un prodotto #Shopping4Good oppure aggiungendo un euro al tuo ordine puoi sostenere la Fondazione Umberto Veronesi. Il ricavato andrà a finanziare il lavoro delle ricercatrici che dedicano la loro vita allo studio e alla cura dei tumori femminili.