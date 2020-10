Moda Uomo A/I 2020-21: 5 accessori originali per distinguersi

Moda Uomo A/I 2020-21

Colpi di testa e colori vivaci

5 accessori originali per distinguersi

Elegante, rassicurante e per niente scontata: la Moda Uomo A/I 2020-21 delinea un futuro maschile all’insegna di una raffinata concretezza che però non disdegna colpi testa e colori vivaci.

C’è il verde nelle sue più varie sfumature, il pile da montagna nobilitato e in technicolor, la lana lavorata con effetto tricot, la pelle di trench e i pantaloni che ricordano un pò il protagonista di Matrix.

Per completare con stile i vostri look vi proponiamo 5 accessori originali che di certo… non vi faranno passare inosservati!

Il basco punk Dior: molti dei look dell’ultima collezione di Kim Jones sono stati completati da accessori dallo stile punk couture, come il basco di tessuto caratterizzato da una vistosa zip di metallo decorata da charms e spille da balia. Un accessorio imperdibile per i veri fashionisti a caccia delle ultime novità.

Le scarpe palmate Balenciaga: la tomaia in maglia è come un guanto per il piede e garantisce un look unico e originale a chi le indossa. La suola presenta una parte che sembra sospesa sotto il tallone, enfatizzando la silhouette ad alte prestazioni della calzatura.

Gli occhiali a specchio Louis Vuitton: i nuovi occhiali da sole disegnati da Virgil Abloh sono caratterizzati da un look tutto cromato. La lente a specchio sembra continuare sulla vistosa montatura squadrata color argento. Un modello decisamente audace!

La borsetta retrò Gucci: le borse sono ormai un dato di fatto nella Moda Uomo 2020. Il nuovo modello del brand diretto da Alessandro Michele però, è tra i più desiderati della stagione! È la nuova versione della famosa borsa Jackie: un modello storico del brand fiorentino ispirato all’eleganza della first lady che amava particolarmente questa borsa.

Gli stivali spaziali Prada: alti a metà polpaccio e senza orpelli, gli stivali dell’ultima collezione uomo di Miuccia Prada ricordano quelli utilizzati nei film di fantascienza come Star Trek. La massiccia suola in gomma, dalla forma squadrata, sembra perfetta per sbarcare su un pianeta extraterrestre ed enfatizza ulteriormente il look futuristico della calzatura.