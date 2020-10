Foliage Italia: le migliori destinazioni per ammirare la magia dell’Autunno

Foliage Italia

Le destinazioni migliori per ammirare la magia dell’Autunno

Uno dei fenomeni naturali più fotografati al mondo

Foliage Italia – Con l’arrivo dell’autunno la natura mette in scena il suo spettacolo migliore, i paesaggi si caricano di tinte meravigliose, prendendo le sembianze di una tavolozza di colori. Le foglie assumono i colori della terra: dall’ocra al marrone, passando per il rosso. Questo spettacolo naturale, conosciuto come Foliage, è uno dei fenomeni naturali più fotografati al mondo.

Ecco le destinazioni italiane più belle nelle quali ammirarlo.

In Trentino, uno dei posti più belli per ammirare il Foliage è la Val di Non, famosa per le mele d’alta quota. Qui a dare spettacolo non sono solo le numerose varietà di piante ma anche i vigneti. Se volete godere di paesaggi indimenticabili, raggiungete la Valle Isarco in Sud Tirol, dove un sentiero di circa 60 km collega Varna a Castel Roncolo passando per praterie, boschi e castagneti.

Tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, vi consigliamo di raggiungere il Bosco del Cansiglio che si snoda tra le province di Treviso, Belluno e Pordenone. Passeggiate lentamente per godervi questo incredibile spettacolo della natura!

Anche la regione delle Langhe è sicuramente il luogo ideale per ammirare il Foliage autunnale. Lungo le colline tra le province di Asti e Cuneo, potrete organizzare trekking e passeggiate nei vigneti per scoprire i famosi vini della regione..

Lungo i colli piacentini, tra Piacenza e Parma, troverete distese infinite di colori, belle da sembrare un quadro: raggiungetele per staccare dai ritmi frenetici della città e assaggiate i vini che questa zona produce. Non perdete anche l’esplosione di colori delle Vite del Sagrantino, un percorso dedicato ai luoghi dove questo vitigno è presente.

Uno spettacolo da ricordare potrete ammirarlo anche nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi in Toscana, dove le tonalità delle foglie vanno dal giallo al porpora. In Abruzzo, entrate nel parco Nazionale della Majella per ammirare i colori che regala l’autunno e non perdete una passeggiata nella Valle dell’Orfento.