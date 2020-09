Classifica zodiacale Autunno 2020 Acquario: seconda posizione

Classifica zodiacale Autunno 2020 Acquario stilata da Excellent Magazine

Decisamente importante il sestile di Marte nei tre mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre che regala moltissime energie fisiche e mentali per affrontare una fine di anno davvero scoppiettante e che permette di essere particolarmente attivi nei nuovi progetti. Se realizzate qualcosa in questi mesi avete tutte le capacità e le forze ma soprattutto una notevole immaginazione, una creatività in grado di far nascere dal nulla qualcosa di molto concreto.

Classifica zodiacale Autunno 2020 Acquario: Amore

Se siete single e volete una nuova relazione o consolidare quella che già state vivendo, Venere vi offre buone occasioni durante questi mesi in cui anche l’eros è molto elevato. Non soltanto fortunati incontri, ma anche divertenti avventure!

Classifica zodiacale Autunno 2020 Acquario: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, Giove e Saturno sono un validissimo sostegno per affrontare ostacoli importanti nel lavoro: preparate tutti i progetti che avete in mente e non rimanete fermi a pensare se sia giusto o no chiudere alcune situazioni.