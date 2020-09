Classifica zodiacale Autunno 2020 Toro: terza posizione

Classifica zodiacale Autunno 2020 Toro stilata da Excellent Magazine

Voi non soltanto siete baciati dalla fortuna di Giove ma anche da quella di Saturno e di Urano. Molte persone associano la fortuna soltanto al pianeta Giove ma in realtà anche quando Saturno forma un ottimo aspetto planetario è possibile ricevere gratifiche dal destino anche se spesso non arrivano in modo casuale ma sono il frutto del duro lavoro eseguito in passato. Dunque meraviglioso autunno in cui seminare per raccogliere già in inverno e nei primi mesi dell’anno e stupendo periodo per lavorare su nuovi progetti.

Classifica zodiacale Autunno 2020 Toro: Amore

L’amore sarà meraviglioso soprattutto nel mese di Ottobre. Durante l’autunno riuscirete a fare progetti e prendere decisioni importanti. Con Giove nel segno potrete fissare la data del matrimonio, sposarvi o avere un bambino. Chi si innamora adesso incontrerà una persona davvero speciale e inizierà un rapporto duraturo.

Classifica zodiacale Autunno 2020 Toro: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, Giove e Saturno saranno fondamentali nel consolidare tutti i progetti professionali in sospeso: buoni vantaggi e occasioni da prendere al volo!