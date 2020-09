Classifica zodiacale Autunno 2020 Sagittario: quarta posizione

Classifica zodiacale Autunno 2020 Sagittario stilata da Excellent Magazine

Forse voi siete tra quelli più fortunati dell’anno 2020 e anche del prossimo anno. Giove e Saturno, i due pianeti più importanti, sono favorevoli in ogni ambito della vostra vita e se parliamo di fortuna certamente questo Giove può dare molto dopo che voi stessi avete seminato tanto in passato. Eccellente l’autunno con i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre molto buoni in cui poter realizzare vari progetti grazie ad una forza creativa, ad una immaginazione e ad una elevatissima energia fisica e mentale in grado di sostenere tantissimi sforzi fisici.

Classifica zodiacale Autunno 2020 Sagittario: Amore

Meraviglioso periodo per voi in cui i sentimenti possono essere davvero importanti. L’autunno vi permette di ritrovare la serenità interiore che avete perso nei mesi scorsi. I cuori solitari potrebbero arrivare a festeggiare il Natale con una persona al proprio fianco.

Classifica zodiacale Autunno 2020 Sagittario: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, è un ottimo periodo. Con Giove e Saturno nella seconda casa astrologica, consoliderete tutto quello che avete raggiunto a livello professionale: i progetti e i guadagni possono aumentare.