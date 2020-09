Classifica zodiacale Autunno 2020 Scorpione: quinta posizione

Classifica zodiacale Autunno 2020 Scorpione stilata da Excellent Magazine

Fisicamente state abbastanza bene perchè Marte non crea un aspetto astrologico negativo nell’ultima parte dell’anno mentre da Gennaio tutto diventa più complicato con il pianeta rosso che crea qualche problema fisico, un calo di energie e un nervosismo che potrebbe rovinare molti rapporti interpersonali oltre quelli lavorativi e familiari. Viaggi molto vantaggiosi che possono portare fortuna in amore e nel lavoro.

Classifica zodiacale Autunno 2020 Scorpione: Amore

L’autunno è un ottimo periodo per migliorare la vostra vita sentimentale. Buoni i nuovi incontri e le relazioni che vanno avanti da tempo. State attenti però alle persone che incontrate, ma se il vostro intuito non sbaglia (e non sbaglia quasi mai!), potreste trovare una persona davvero speciale.

Classifica zodiacale Autunno 2020 Scorpione: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, momento ideale per portare avanti i lavori che non siete riusciti a concludere e per realizzare progetti insieme a persone che credono in voi e nelle vostre idee.