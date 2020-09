Classifica zodiacale Autunno 2020 Bilancia: sesta posizione

Se volete comprare una nuova casa, se volete trasferirvi in una nuova città o comunque cambiare qualcosa a livello personale, il consiglio è quello di attendere il nuovo anno e lasciar passare questo autunno particolarmente complicato anche per le varie situazioni collegate con una forma fisica non eccezionale. Le energie sono molto carenti tra Ottobre e Dicembre con Marte in opposizione e il nervosismo potrebbe giocare brutti scherzi anche a livello fisico.

Classifica zodiacale Autunno 2020 Bilancia: Amore

Il periodo più bello per voi a livello sentimentale indubbiamente è quello di Ottobre. Venere vi permetterà di vivere una stagione amorosa bella ed emozionante. Se siete single sfruttate Venere per conoscere nuove persone e frequentare nuovi luoghi.

Classifica zodiacale Autunno 2020 Bilancia: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, ancora problemi con serie difficoltà nel portare avanti progetti, ma da Gennaio tutto inizierà a migliorare e le nuove prospettive professionali vi permetteranno di ritornare ad essere più sorridenti