Classifica zodiacale Autunno 2020 Leone: settima posizione

Dunque la fortuna economica forse non è eccezionale ma quando la mente e il fisico stanno bene, quindi a livello di salute state bene, allora ecco che possiamo comunque parlare di periodo molto positivo. Forse qualche lungo viaggio da fare per motivi di lavoro ma che non è molto soddisfacente durante la parte finale dell’anno 2020 ma intanto la vostra reazione alle avversità è incredibilmente potente.

Classifica zodiacale Autunno 2020 Leone: Amore

I sentimenti vivono una buona fase: se avete una storia d’amore in difficoltà potrete migliorare il vostro rapporto. Per i cuori solitari che vogliono ritornare ad amare invece, l’autunno è ideale per incontrare nuove persone e dimostrare le vostre qualità di seduttori.

Classifica zodiacale Autunno 2020 Leone: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, i risultati raggiunti in passato sono discreti, ma pensare di ottenere ancora di più non è una buona idea, anche perché a livello economico la situazione, per molti di voi, non è eccezionale.