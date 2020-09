Classifica zodiacale Autunno 2020 Gemelli: ottava posizione

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale , le difficoltà professionali del passato vengono smorzate ma, nonostante una fase in cui qualche problema di lavoro può essere risolto, non sarà facile ottenere vantaggi.

Periodo turbolento in amore con Venere che sarà favorevole solo nel mese di Novembre. Intanto il trigono di Venere con il Sole sarà molto importante per la vita sentimentale dei single speranzosi di fare un nuovo incontro. Se siete stanchi di essere soli sfruttate il primo periodo dell’autunno!

Iniziate un autunno bene grazie ad un grande Marte che per oltre tre mesi forma un aspetto di sestile con il vostro Sole. Tutto questo significa che le energie sono tantissime ma devono essere utilizzate bene senza essere sprecate. La creatività è molto buona e se avete un progetto da portare avanti, una idea da sviluppare proprio i mesi autunnali sono ottimi per sentirsi molto audaci, pronti ad agire e pieni di quella immaginazione che forse mancava da molto tempo.