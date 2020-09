Classifica zodiacale Autunno 2020 Cancro: nona posizione

Tra Ottobre e Novembre la quadratura di Marte può portare moltissima stanchezza fisica e problemi alle ossa, alle articolazioni e ai denti. Inutile dire che qualche malanno stagionale o qualche altro malessere fisico non devono essere sottovalutati e bisogna subito andare da un medico se non state bene. Poche energie, quindi non fate troppo sport, soprattutto da evitare sport troppo pericolosi e con Saturno in opposizione insieme a Giove indubbiamente potreste dimagrire o ingrassare in modo sensibile.

Classifica zodiacale Autunno 2020 Cancro: Amore

Bello il mese di Ottobre per i sentimenti. Venere in sestile è eccellente per le relazioni sentimentali che vogliono fare progetti per il futuro. Nuove occasioni per incontrare altre persone che rapiranno il vostro cuore: i single devono assolutamente corteggiare qualcuno!

Classifica zodiacale Autunno 2020 Cancro: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, i progetti sono difficili da portare avanti e non riuscite nemmeno a trovare chi possa sostenere le vostre idee. Investire denaro in nuove attività non è la cosa migliore in questo periodo.