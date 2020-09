Classifica zodiacale Autunno 2020 Pesci: decima posizione

Classifica zodiacale Autunno 2020 Pesci stilata da Excellent Magazine

Certamente il periodo autunnale e parte di quello invernale sono molto positivi per quanto riguarda la fortuna che può giungere in ogni momento se soltanto voi sapete come stuzzicarla e cioè agendo, invece che restare fermi a pensare.

Classifica zodiacale Autunno 2020 Pesci: Amore

L’autunno è un periodo terribile per l’amore perché Venere in opposizione può creare un clima parecchio complicato. Se la vostra vita di coppia è in crisi, la cosa migliore da fare è cercare di vedersi poco per evitare ulteriori problemi.

Classifica zodiacale Autunno 2020 Pesci: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, se state pensando di intraprendere un nuovo progetto muovetevi entro la fine dell’anno. Bel periodo per chiedere un prestito e iniziare una nuova attività lavorativa o per trasferirvi in una nuova città.