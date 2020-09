Tendenze Casa Autunno 2020: geometria, illuminazione e molto altro

Tendenze Casa Autunno 2020

Motivi geometrici, materiali moderni, toni neutri, illuminazione

e molto altro

Le Tendenze Casa Autunno 2020 saranno caratterizzate ancora dall’uso di motivi geometrici. Negli ultimi anni l’equilibrio geometrico ha dettato legge in ogni angolo della casa, ma dobbiamo stare attenti a non esagerare. Cerchiamo di concentrarci su una singola zona e distinguere questa.

I colori saranno neutri ma caldi, partendo dai toni classici come il beige, ecrù e cammello, fino a giungere a nuances più intense come tabacco e terra bruciata, sino al rosa. Intramontabili i classici bianchi ed il loro opposto, il nero, che quest’anno si sceglie solo nella sua variante lucida ed elegante e soprattutto in cucina. Un tocco di verde donerà l’effetto di “casa sostenibile”, e si abbinerà perfettamente ai toni caldi della terra. Inserendo piante vere e dettagli di colore qua e là negli ambienti neutri otterremo un perfetto connubio tra ambiente interno ed esterno. Ai toni neutri andranno in contrasto quelli più accesi come rosso, blu profondo e giallo.

Nell’autunno 2020 avranno grande importanza i mobili alti fino al soffitto, librerie moderne e pareti attrezzate in metallo (ferro o acciaio), vetro, legno lamellare, cemento e pelle. Le forme richiameranno il minimalismo: linee semplici con elementi sospesi renderanno scenografica ogni abitazione.

Carta da parati, decori e stampe saranno un altro trend di stagione ma nei colori autunnali, riproduzioni di antiche e famose tele esposte nei musei, richiami floreali ed etnici dalle linee astratte, ricche di colori audaci (come il giallo ed il blu), moderne e chic.

Anche l’illuminazione fa tendenza, luci sferiche e soffuse, sinuose, eleganti ed appariscenti, da posizionare strategicamente nei vari angoli della casa o sulle pareti.

Sarà anche l’anno del ritorno della paglia di Vienna, materiale ricavato dalla manifattura della canna del giunco. La maglia ricavata è rivisitata in chiave moderna e contemporanea per impagliare sedie o come rivestimento di mobili e copri termosifoni.