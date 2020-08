Boutique di moda italiane

Le più prestigiose… si distinguono!

Dove lusso e architettura si fondono

Boutique di moda italiane – Design e stile italiano sono famosi in tutto il mondo soprattutto nei marchi di lusso. Spesso i brand di alta moda si affidano ad architetti e designer internazionali per distinguere l’aspetto delle loro boutique.

In Via Condotti a Roma nasce lo store di Stuart Weitzman opera di Zaha Hadid. La boutique è un lungo corridoio modulare, ogni luce ed elemento invita il cliente ad entrare. Le calzature sono esposte in contenitori che fungono al tempo stesso da sedute per i clienti.

La boutique Bulgari di Roma è caratterizzata dalla Serpenti Art Exhibition, una sorta di ingresso nel giardino dell’Eden. Un allestimento che celebra la famosa icona del serpente sotto ogni sua forma: cornice, arazzo barocco o gioiello di lusso.

Ad Amalfi troviamo The Pink Closet in Palazzo Avino dove materiali ricercati e toni cipria celebrano la femminilità sotto ogni sua forma con marmi intarsiati, moquette decorata, conchiglie di ceramica e pelle.

Seguono sempre il fil rouge distinguersi le boutique di Dolce e Gabbana, quella in Piazza di Spagna a Roma è la sfarzosa fusione tra barocco antico e tecnologia moderna. Le pareti sono ricoperte di led e donano vita ai putti e alle figure mitologiche raffigurate; un ambiente imperiale che dialoga con la storia del contesto che lo circonda.

A Firenze il nuovo store di Versace è caratterizzato da contrasti in bianco e nero e nette geometrie. Il soffitto antico è stato dotato di una struttura metallica dorata che dona luce agli ambienti e carattere all’intero spazio espositivo. Materiali raffinati e ricercati si fondono tra loro, come il velluto blu delle sedute rifinite in oro. Le aree sono divise da portali rivestiti anch’essi in metallo galvanizzato oro.