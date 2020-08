Oroscopo del Giorno 26 Agosto 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 26 Agosto 2020 Mercoledì è il segno del Capricorno è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 26 Agosto 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti incorrere in una grande frustrazione se proverai a combattere le circostanze attuali, Ariete. La chiave è prendere con ottimismo qualunque situazione ti capita e trarne il meglio. Piagnucolare e lamentarsi non migliorerà le cose. Hai grandi doni di cui essere orgoglioso e grato, quindi non buttarli via. Crea la tua realtà.



LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Leone cerca di mantenere le cose positive e scoprirai che le energie aggressive della giornata lavorano a tuo favore invece che contro di te. Non cercare di combattere le persone che sono così ostinate da rifiutarsi di vedere un’altra prospettiva. Allo stesso tempo, assicurati di rimanere aperto ai punti di vista degli altri.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT: Se oggi ti senti in crisi Sagittario, non preoccuparti. Potrebbe essere che nulla vada bene o che una certa energia nervosa e irrequieta ti spinga ad agire, ma l’incertezza ti impedisce di sapere da che parte andare. Questa combinazione potrebbe provocare una sensazione di blocco che ti renderà incapace di compiere qualsiasi movimento.

Oroscopo del Giorno 26 Agosto 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Mantenere le cose in equilibrio oggi potrebbe essere complicato Toro, poiché il tuo istinto potrebbe gravitare verso una situazione amorevole, fantasiosa e pacifica. C’è una forza dura e combattiva che lavora contro questa posizione. Fai attenzione a questa potente energia che è egocentrica e coraggiosa. Rimani fedele alle cose che conosci e non abbassarti al livello degli altri se non ti sta bene.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti sentire una forte connessione con il tuo lato fantastico e romantico, Vergine. I sogni e le illusioni possono entrare in scena e portarti tra le nuvole. Fai attenzione perché potresti scoprire che una forte forza si oppone a questi sogni. Il tuo ingegno e la tua connessione con la tecnologia saranno le tue più grandi risorse in un giorno come questo.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Usa l’energia turbolenta della giornata per prendere il comando e far accadere le cose, Capricorno. Scoprirai che le azioni che intraprenderai oggi risuoneranno anche nei prossimi giorni. Non preoccuparti delle conseguenze.

Molte forze sono all’opera per incoraggiarti a cercare la libertà nei tuoi sforzi creativi e darti più spazio per esplorare il tuo santuario interiore che tieni così a cuore.



Sul lavoro, il confronto di opinioni con i colleghi si rivelerà utilissimo; se invece sei ancora in ferie, vacanze felici: in questo periodo meno folla, meno chiasso e anche costi dimezzati!

Oroscopo del Giorno 26 Agosto 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le cose possono essere difficili oggi Gemelli, ma questo non significa che non puoi fare progressi. C’è nervosismo nell’aria che spinge le persone all’azione. Tieni presente che potresti rimanere coinvolto nella frenesia ed essere chiamato a prendere una posizione. Fai attenzione che il tuo punto di vista non diventi troppo ostinato. Puoi imparare alcune lezioni preziose ascoltando gli altri.



BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Dai alle persone il beneficio del dubbio oggi, Bilancia. Anche se potresti non essere d’accordo con tutto ciò che accade intorno a te, le persone hanno le loro ragioni per il modo in cui agiscono e in cui sono. Ciò non significa che devi agire esattamente nello stesso modo. Attieniti alla tua routine e non farti mettere fuori strada dall’aggressività degli altri.



ACQUARIO ⭐ EXCELLENT: È probabile che oggi ci sia una potente aggressione che potrebbe farti sentire come se volessi dichiarare guerra a tutti, Acquario. Potresti avere la sensazione che tutti siano completamente pazzi e tu sia l’unico che sa davvero cosa sta succedendo. Attenzione alle persone disinformate e alle informazioni false. Potrebbero scoppiare litigi su fatti che all’inizio sembrano veri ma sono solo i sogni sbagliati di qualcuno.



Oroscopo del Giorno 26 Agosto 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Assicurati che la battaglia che combatti oggi sia la tua, Cancro. C’è molta tensione nell’aria che potrebbe esplodere quando meno te lo aspetti. Potrebbe essere opportuno che tu rimanga distaccato dalla guerra che potrebbe derivarne. Mantieni le cose leggere e cerca di non prenderle troppo sul serio. Il tuo punto di vista filosofico e il tuo forte spirito sono la combinazione necessaria per risolvere la situazione.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Qualche azione che hai compiuto ieri potrebbe essere contrastata oggi, Scorpione. Fatti poco chiari e fantasie romantiche potrebbero intralciare il tuo potere decisionale. Potresti sentire il bisogno di agire comunque. Tieni presente che la comunicazione potrebbe essere contaminata da molta incertezza. Cerca di non far vacillare la barca. L’energia di oggi è un delicato equilibrio tra guerra e pace.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti incontrare una certa tensione oggi mentre la fantasia intralcia il tuo piano di attacco, Pesci. Tieni presente che le cose si stanno muovendo rapidamente in questi giorni e il minimo movimento è amplificato. Accetta i tuoi errori e vai avanti. C’è un intero mondo da esplorare e conquistare, quindi cerca di non rimanere intrappolato nella tua piccola scatola.