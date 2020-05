Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2020 Venerdì è il segno dell’Ariete è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: D’amore si parla molto ma non solo, lo si fa anche! Messaggi fioriti, frasi d’effetto ma non ci si ferma alla parola, anche il corpo con il suo linguaggio la dice lunga, con il suo calore e la vivacità dei vostri sentimenti. Giornata perfetta per inviare curricula, sostenere esami o colloqui, proporre nuove idee che saranno subito accolte con calore. Forse però spendete troppe energie!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se l’amore c’è oggi è travestito da amicizia, senza complicazioni. Dopo una storia difficile che vi ha resi guardinghi, volete solo sfarfalleggiare un pò e testare nel camerino di prova le misure del vostro cuore. Giornata piena, straordinariamente collaborativa per un tipo come voi, abituato a dirigere, che non ammette repliche da parte dei suoi “sudditi”.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Siete amatissimi, il partner, la famiglia, gli amici, tutti vi vogliono un gran bene e vi portano sul palmo della mano, con ragione, perché siete persone speciali, ottimiste, aperte alle novità e veri cittadini del mondo! Trattative in corso sul lavoro, tutto fila liscio.. piccolo intoppo solo in serata, quando meditando sugli eventi della giornata vi accorgete di un aver commesso un piccolo errore.

Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tenerezza e complicità in coppia, magari conditi con quel filo di possessività che non vi lascia mai, nemmeno quando siete sereni, sicuri dei vostri sentimenti e di quelli del partner. In fondo al cuore avete sempre bisogno di una conferma. Giornata di acquisti, finalmente dopo tanti timori, sia di contagio che della crisi, oggi cominciate a sentirvi un pò più sicuri grazie al buon esito di un affare.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un conto sono i sogni, le speranze, magari le fissazioni, un conto la realtà che oggi nel vostro cielo non brilla di luce rosata. Meglio ripiegare su una bella amicizia e sempre con gli amici condividere progetti e ideali, se l’amore verrà dovrà essere libero da sospetti e da fantasie. Obiettivi ambiziosi sul lavoro, ma dovete rendervi conto che da soli non ce la potete fare.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: Basta girarci attorno: se un segretuccio o un malumore in coppia c’è, lo sviscerate il prima possibile: mai andare a dormire voltandosi le spalle, meglio dirsi le cose in faccia: fa male, ma passerà! Focus sul lavoro, ne avete ancora da fare.. oggi bisogna velocizzare il ritmo e magari prima di sera concludere quella trattativa importante!

Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sentimenti frizzanti e disinibiti, magari non candidati a una durata eterna ma per ora va bene così, vi sentite giovani e smaniosi di divertirvi e di prendere la vita come viene, con la leggerezza di una farfalla colorata e con la stessa volubilità. Focus sulle finanze che oggi vi danno da pensare, se in questi giorni effetto “fine del lockdown” avete sfarfalleggiato, ora è tempo di rientrare nei ranghi.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sentimenti teneri, dolci, ma nulla di zuccheroso, se il partner accenna a qualche sviolinata, tanto per tenervi buoni, subito vi adombrate: non è questo il tipo di amore che volete! Su una questione in azienda vi fate un’idea precisa: qualcuno trama per aggiudicarsi un posto e quel qualcuno di certo non siete voi, sempre legalisti e fanatici della giustizia.

ACQUARIO ⭐⭐ XCELLENT: Amore a tutto campo, su questo vi toccherà combattere con la misantropia di Saturno, dio pianeta dei cuori solitari, per scelta e non per costrizione. Difficile però mantenere queste posizioni anche oggi, con qualcuno che vi abbaglia con la sua bellezza e simpatia, mentre se un partner c’è già oggi vi chiederà di più. Sul lavoro complicazioni con il socio che si arroga il diritto di decidere anche senza consultarvi!

Oroscopo del Giorno 29 Maggio 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi è l’avere più dell’essere a prendere piede, la mente sopravanza il cuore. I sentimenti vi fanno paura, facendovi sentire all’improvviso troppo vulnerabili rispetto alla situazione presente e alle posizioni altrui, come un giocattolo nelle mani di qualcuno. Nelle vostre mani il denaro viene e va, magari non vostro ma comunque il suo luccichio vi affascina, se avete in mente un acquisto dev’essere qualcosa di impegnativo…

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Sentimenti mantenuti segreti, forse per scrupolo, forse per timidezza, solo in serata qualcosa comincia a scricchiolare, basta un accenno, un’espressione, un simbolo e le maschere cadono. Un gran da fare sul lavoro, ma anche un forte senso di insofferenza, tornano in auge le stesse pecche di prima, la competitività, i segreti aziendali, le manovre poco pulite… ecco perché dal vostro capo siete malvisti!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Silenzio e segretucci, nulla di drammatico in realtà ma almeno fino a sera con il partner non vi va di parlare di fatti vostri, in realtà con nessuno… i vostri problemini, dubbi, insicurezze, preferite gestirveli da soli. Sul lavoro poca voglia di impegnarvi quando la concorrenza è agguerrita ma soprattutto di lottare, eppure con il prode Marte nel segno dovreste essere più attivi e dinamici…