Bmw Concept R18/2: l’anima più moderna del boxerone cruiser

I dati relativi al peso non sono stati ancora dichiarati, come anche il prezzo. Tuttavia i collaudi sono ormai giunti alla loro fase conclusiva e manca davvero poco al suo debutto.

La meccanica è volutamente lasciata a vista per appagare anche l’occhio più esigente. Dal centro design infatti, sottolineano il grande lavoro che si è reso necessario per celare tutte le parti elettriche, che stonerebbero con l’insieme tipicamente heritage.

Estetica d’altri tempi, che richiama i primi modelli monocilindrici della casa dell’elica, come il magnifico serbatoio in alluminio spazzolato o la trasmissione aperta secondaria.

Dopo aver sondato territori di mercato fino ad ora inesplorati con i vari concept presentati in occasione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, BMW con la R18/2 punta a far breccia nel cuore degli innamorati delle cruiser.

Bmw Concept R18/2 – Al centro del nuovo progetto cruiser made in BMW trova posto il monolitico motore bicilindrico boxer da 1800cc , un primato per la casa bavarese.