Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2020 Martedì

Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2020 Martedì è il segno dell’Ariete è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dopo il temporale l’arcobaleno, l’attenzione si sposta dall’essere all’avere, siete più calmi e per la serata, proibitive le uscite ma non una buona cenetta. In amore, l’aria si fa più fresca e respirabile: ora che finalmente vi siete tolti un peso dallo stomaco, cominciate a vedere il partner con altri occhi… Il lavoro va portato avanti e concluso anche da casa, così come da accordi aziendali.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Partite a razzo, con tanti progetti in testa e una voglia matta di sbrigare tutte le incombenze più antipatiche per dedicarvi ai vostri veri interessi. Vivace scambio di opinioni con il partner, gli ideali sono il motore di tutte le vostre prese di posizione, credete nei vostri principi e vi aspettate che le persone care vi seguano.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Siete forti dei vostri ideali, ma dovete fare i conti anche con Mercurio e Nettuno in quadratura, che vi obbligano a rallentare il passo, soffermandovi a rivedere un progetto troppo poco realistico. Se vi siete presi una cotta per un bel collega, non vederlo per tanto tempo è un dispiacere, ma paragonato a tutto ciò che vi sta accadendo intorno è ancora nulla!

Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: La Luna nel vostro segno vi rende ipersensibili ma poiché transita sotto al raggio imprevedibile di Urano, tende a farsi reattiva scatenando in voi forti reazioni emotive. Forte bisogno di spazio… ora, costretti a rimanerci, scalpitate, dichiarando di soffocare… Grinta e determinazione sul lavoro per cercare di far sopravvivere la vostra attività in proprio.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: In mattinata il pensiero corre più volte alle finanze e al gruzzoletto risparmiato con tanta fatica, oppure al lavoro, per il quale temete fortemente. Sottilmente delusi dal partner, che si rivela diverso dalle vostre aspettative. Forse lo avete idealizzato troppo, l’amore è accettare anche i limiti e i difetti dell’altro.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Iniziate la giornata schizzati, ma già dopo pranzo cambiate registro, mostrandovi di tutta un’altra pasta. In serata, dolci con il partner, anche se inizialmente siete ancora tesi, ma la vostra dolce metà saprà come prendervi e con la parola giusta e una cenetta golosa domerà facilmente la tigre che c’è in voi.

Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Gli amici sono ipercritici nei vostri confronti, esattamente come voi lo siete nei confronti di quelli dei figli… che giudicate maleducati e inadeguati allo status sociale. Scendete dal pero e accendete la lampadina della ragione: la divisione sociale in caste è finita da un pezzo! Faticoso ingranare sul lavoro, la creatività scende di livello, pensate più a voi stessi che alle vostre incombenze.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Irascibili il mattino a causa di Marte e Plutone in quadratura al vostro segno. Voi siete pacifisti e non saresti mai i primi ad attaccare briga, ma se lo fanno gli altri non riuscite a trattenervi dal rispondere, ripagando con la stessa moneta. Creativi e disponibili, vi fate in quattro per tutti i colleghi, lodi e ringraziamenti sono vitamina per la vostra autostima.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tutto tranquillo in famiglia, con una cena sfiziosa, tratta dal vostro famoso ricettario etnico. Cucinare vi rilassa, mentre scherzate col partner e discutete riguardo alla prossima vacanza… che probabilmente… vi godrete nel 2021!Le sfide sono la vostra specialità, ma da quando tutto il vostro mondo professioanle vi si è rovesciato addosso avete perso motivazione…

Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Questa mattina meglio non incrociarvi. Troppi impegni in agenda per concludere la settimana lavorativa e una buona dose di agitazione anche sul piano personale. Più dolce il pomeriggio col sestile e ancora più zuccherina la serata: certo che siete proprio lunatici! Viaggiate di fantasia, eludendo la realtà irritanteintorno a voi!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Altalenanti ma anche fortemente passionali, e in serata anche dolci… dopotutto è venerdì, e se il 99% delle vostre abitudini sono in stand by, almeno quella di coccolarvi e fare l’amore rimane… Per uniformarvi al nuovo ritmo lavorativo vi ci vogliono almeno un paio di caffè, ma una volta entrati nella vostra parte vi attivate come sempre.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dolcissimi nei discorsi col partner, sognando l’uscita dall’emergenza e tutte le cose belle che tornerete a fare insieme, magari anche un figlio… Le finanze sono in pole position, tra entrate e uscite i conti vi imbarazzano. Complicati gli acquisti con l’e-commerce o con le consegne a domicilio… tutto bloccato: rassegnatevi… il rovescio positivo della medaglia è che finalmente risparmierete!