Orologio Patek Philippe Nautilus 5712R: il tuo tempo è prezioso

Orologio Patek Philippe Nautilus 5712R

Scandisci il tuo tempo con Stile

Un incontro armonioso tra l’artigianato e le più innovative tecnologie

Dedicato all’uomo che vuole distinguersi. A chi del suo tempo, vuole farne un bene “prezioso”. L’Orologio Patek Philippe Nautilus 5712R fa parte della collezione uomo Patek Philippe ed è pensato per chi ama distinguersi, per chi è alla ricerca di un orologio sportivo, ma allo tesso tempo raffinato, prezioso ed elegante.

Con la forma ottagonale arrotondata della lunetta, l’ingegnosa architettura a oblò della cassa e il quadrante con motivo orizzontale a rilievo, il Nautilus riassume in sé, dal 1976, il concetto dell’orologio sportivo elegante.

Quarant’anni dopo, si declina in una splendida collezione di segnatempo da uomo in acciaio, oro rosa, oro bianco o in versione bitonale, che accompagna con classe gli stili di vita più attivi.

Un incontro armonioso tra un antico savoir-faire artigiano e le più innovative tecnologie. Esempio di come sia possibile evolvere senza rinunciare alla propria identità.

Nautilus 5712R si distingue per movimento meccanico a carica automatica, indicatore della riserva di carica e quadrante ausiliario per i piccoli secondi. Il prezioso quadrante nero bruno, è arricchito da indici in oro applicati con rivestimento luminescente.

La cassa è in oro rosa con corona a vite e il fondo in cristallo di zaffiro. E’ impermeabile fino a 60 m e il cinturino realizzato in alligatore nero lucido.

La finitura è il fiore all’occhiello di ogni Patek Philippe: dalla cassa al quadrante, fino al cuore pulsante dell’orologio; a eseguirla è la mano attenta ed esperta di un artigiano depositario di un’arte tramandata di generazione in generazione.

Bellezza e precisione per gli anni a venire

Prezzo: 41.730 Euro