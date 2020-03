Classifica zodiacale Primavera 2020 Vergine: decima posizione

Classifica zodiacale Primavera 2020 Vergine stilata da Excellent Magazine

In questa primavera si farà sentire un pò di fatica, forse per un incarico impegnativo o un nuovo inizio a due. Dalla seconda metà di maggio alla fine di giugno però, alcuni vecchi nodi verranno al pettine e in amore si dovrà essere sicuri dei propri sentimenti. In generale, taglierete alcuni rami secchi, troncherete collaborazioni di lavoro o storie sentimentali sterili per dare vita a nuovi rapporti veri e duraturi.

Classifica zodiacale Primavera 2020 Vergine: Amore

In amore, i cuori solitari possono davvero innamorarsi, possono fare nuove amicizie e risolvere un problema all’interno della famiglia con la possibilità di fare scelte anche importanti come sposarsi, andare a convivere oppure avere un figlio. Se invece avete già al vostro fianco una persona da amare allora potrete essere molto apprezzati anche fisicamente e sessualmente. Ci saranno momenti però nei quali alcuni nodi verranno al pettine e vi consigliamo di portare avanti una relazione solo se sarete convinti dei vostri sentimenti e delle vostre intenzioni. Altrimenti, questo è il periodo giusto per prendere decisioni difficili e trovare il coraggio di tagliare i rami secchi.

Classifica zodiacale Primavera 2020 Vergine: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, avere Saturno in una posizione astrologica per voi poco piacevole significa avere cattiva fortuna a livello lavorativo ma soprattutto economico. Sotto la sua influenza innanzitutto dovrete lavorare duramente e la stanchezza sarà tanta ma anche le spese saranno moltissime e dovete assolutamente risparmiare denaro. Allontanate da voi spese superflue e non pensate di poter risolvere ogni problema finanziario immediatamente. Con Urano in trigono con il vostro Sole, finalmente avrete le giuste occasioni per fare scelte molto drastiche, rapide ma positive per il futuro professionale. Non dovete avere paura ma semplicemente coraggio per affrontare il destino.