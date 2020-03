Classifica zodiacale Primavera 2020 Capricorno: undicesima posizione

Classifica zodiacale Primavera 2020 Capricorno stilata da Excellent Magazine

In primavera gli incroci planetari vi terranno col fiato sospeso, specie nella sfera familiare: in questo momento dovete prendervi cura di chi amate. Qualcuno si sposerà o andrà a convivere, il che significa la ricerca di una casa e spese da sostenere. Occorrerà misura ed equilibrio. Dovrete pazientare e tollerare, ma ve la caverete. Sappiate proseguire con equilibrio, pazienza e determinazione, qualità che non vi mancano.

Classifica zodiacale Primavera 2020 Capricorno: Amore

In amore, per voi l’amore è una croce da portare sulle spalle per moltissimi mesi con una Venere davvero poco influente. Già la primavera inizia con una Venere poco influente e monotona e se avete un partner con cui i problemi esistono da alcuni mesi, ecco che proprio durante la fase estiva tutto potrebbe saltare, scoppiare. Litigare diventa una cosa molto probabile e non è semplice essere calmi. Voi penserete di avere ragione ma la ragione sarà anche dalla parte della persona che amate. Purtroppo sotto questo cielo e con Giove in transito sul vostro Sole, oltre al trigono di Urano, è molto facile chiudere una storia sentimentale per ritornare ad apprezzare la solitudine. Giove può aiutarvi a trovare la persona giusta da amare, ma bisogna prima risolvere alcuni conflitti interiori.

Classifica zodiacale Primavera 2020 Capricorno: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, se state cercando un nuovo lavoro allora tutti questi mesi sono fondamentali con il grandissimo sostegno di Giove che transita nel vostro cielo. Dunque iniziate ad inviare il vostro curriculum a molte aziende, studiate e preparate le vostre qualità molto meglio del passato. Giove porta positività e permette di essere molto attivi anche nei lavori che state portando avanti da alcuni mesi. Cercate di essere molto attenti ai dettagli dei progetti, al lavoro e alle nuove possibilità che giungono e non sottovalutate questo periodo, in modo particolare se siete molto giovani e volete raggiungere nuovi traguardi e nuovi successi professionali.