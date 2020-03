Classifica zodiacale Primavera 2020 Pesci: nona posizione

Durante questa stagione ci saranno dei cambiamenti che riguardano la posizione lavorativa oppure traslochi e trasferimenti da fare. In primavera ci sarà più energia ed un buon recupero fisico. Siete più aperti, più positivi, riuscirete a limitare i vostri eccessi emotivi. Incontrerete persone che vi soddisferanno sotto tutti i punti di vista. Se lo vorrete, avrete tutte le possibilità di iniziare una relazione seria.

Classifica zodiacale Primavera 2020 Pesci: Amore

In amore, voi potrete vivere davvero un bellissimo periodo a livello sentimentale. Qui non parliamo dei passaggi planetari di Venere ma dei passaggi planetari di Giove e Saturno che essendo in sestile al vostro cielo praticamente per quasi tutto l’anno, permettono di vivere una meravigliosa stagione d’amore con la possibilità di fare mille progetti con la persona che amate. Se già avete una persona da amare potete fare tanti progetti e, ad esempio, potete decidere di stabilire la data del vostro matrimonio. Se siete cuori solitari potete comunque sperare in una stagione molto bella in cui l’eros e il fascino sono ad altissimi livelli.

Classifica zodiacale Primavera 2020 Pesci: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, in questo momento la cosa migliore da fare è essere ottimisti e agire sotto la positiva influenza di Giove e Saturno che portano ottime notizie, ottime opportunità lavorative per coloro che stanno cercando un nuovo lavoro e per coloro che stanno cercando di cambiare un lavoro che non è più molto soddisfacente. Soltanto quando Saturno si sposterà per alcune settimane nella vostra dodicesima casa astrologica potrete avere qualche problema, qualche ostacolo da superare relativo a traslochi o trasferimenti da fare