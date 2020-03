Classifica zodiacale Primavera 2020 Scorpione: dodicesima posizione

Classifica zodiacale Primavera 2020 Scorpione stilata da Excellent Magazine

In primavera Saturno cercherà di smorzare gli ardori, ma potrete ancora combattere proficuamente, grazie a Giove in Capricorno, per difendere i vostri diritti e il vostro “territorio”. Qualche cambiamento nel privato e nel lavoro l’avete già avuto, anche duro, e ci saranno ancora momenti difficile da affrontare. Vorrete conferme da chi amate. Le unioni sentimentali andranno rafforzate o chiuse: vorrete sentirvi al sicuro.

Classifica zodiacale Primavera 2020 Scorpione: Amore

In amore, laprimavera parte abbastanza male con Marte in quadratura che vi rende molto nervosi e agitati. I cuori solitari hanno un buon fascino mentre coloro che già vivono una storia d’amore devono soltanto stare attenti al nervosismo che potrebbe creare disguidi, complicazioni, incomprensioni. Cercate di trovare sempre un punto di incontro, chiarendo le situazioni in cui voi e il partner non state bene. Sotto le lenzuola l’eros non è a buoni livelli.

Classifica zodiacale Primavera 2020 Scorpione: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, il sestile di Giove sul vostro Sole è fondamentale per tutta l’estate ma anche per la primavera e per quanto riguarda tutti quei progetti di lavoro che sono iniziati nello scorso inverno proprio con il nuovo transito di Giove. Certamente il problema è che oltre ad avere questo fantastico sestile di Giove, dovete sopportare una terribile quadratura di Saturno che complica tutto e rende ogni percorso molto più difficile da intraprendere. Se state pensando di partire con un nuovo progetto di lavoro allora i sostegni e gli aiuti non mancheranno ma siamo quasi sicuri che qualcuno metterà i bastoni tra le ruote e non permetterà di proseguire con serenità. Lavorare con voi non è semplice durante tutta la primavera ma i risultati che arrivano verso la fine di Settembre, anche a livello economico, sono davvero importanti e la grande fatica sarà dimenticata.