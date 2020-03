Classifica zodiacale Primavera 2020 Sagittario: settima posizione

La primavera e l’estate sono stagioni in cui i nodi verranno al pettine e avrete la possibilità di motivare alcune scelte che gli altri non sempre saranno in grado di capire. Alcuni riconoscimenti e meriti potranno consentirvi di portare avanti i cambiamenti che avete pianificato nel corso del 2019. Avete la possibilità di ottenere tanto, nel lavoro e in amore, ma dovrete anche essere razionali e disposti al sacrificio.

Classifica zodiacale Primavera 2020 Sagittario: Amore

In amore, purtroppo questo periodo, in amore, per voi non è molto favorevole. Avere Venere in opposizione fino al giorno 4 Agosto e in posizione abbastanza neutrale fino ai primi giorni di Settembre, non permette di essere felici in amore. Solitudine, senso di abbandono per coloro che non hanno nessuno da amare e la necessità di trovare qualcuno con cui condividere le giornate che purtroppo non arriva. Se pensate di corteggiare qualcuno durante questi mesi allora i rifiuti possono essere tanti e fare molto male. Per chi è già innamorato, la relazione procede abbastanza bene a livello passionale. I veri sentimenti devono essere coltivati ogni giorno e gli ostacoli che indubbiamente ritroverete con il partner devono essere analizzati e superati con serenità.

Classifica zodiacale Primavera 2020 Sagittario: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, i mesi primaverili ed estivi possono portare ottimi guadagni ed essere particolarmente fortunati per comprare una casa, ad esempio. Non soltanto guadagni quindi ma anche investimenti immobiliari, finanziari che nei prossimi mesi potrebbero far migliorare il vostro conto bancario. Se la fortuna economica è in aumento potete decidere di acquistare nuovi strumenti per il lavoro che semplificano varie attività, permettendovi di guadagnare tempo e come sappiamo bene, il tempo è denaro e non deve essere sprecato.