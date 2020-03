Classifica zodiacale Primavera 2020 Acquario: ottava posizione

In primavera porterete avanti molte sfide personali. Non saranno le relazioni che metterete in primo piano, ma voi stessi. Quest’anno volete essere veri, sinceri. Non volete più giocare un ruolo troppo grande per voi. Questo vi spingerà a rompere i legami che non portano nulla. Da aprile aprirete gli occhi, pronti ad impegnarvi seriamente in una storia che vale. Non ci saranno nuove storie, aspetterete la persona giusta.

Classifica zodiacale Primavera 2020 Acquario: Amore

In amore, se volete innamorarvi nuovamente durante questa primavera ma soprattutto durante l’estate, dovete assolutamente sfruttare il periodo fino al 4 Agosto, con Venere in trigono, che offre validissime occasioni per dimostrare quanto siete affascinanti e anche più maturi poichè il pianeta Saturno in transito sul vostro Sole indica che siete particolarmente saggi in questo periodo. Dunque l’amore che state cercando deve essere un amore poco superficiale e molto maturo, una persona con cui progettare la vostra vita in modo concreto.

Classifica zodiacale Primavera 2020 Acquario: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, in questo momento della vostra vita dovete reagire e cercare di apportare notevoli cambiamenti nella sfera professionale poichè il pianeta Urano spinge per rinnovare, stravolgere la vostra vita in questo settore. Dunque è possibile essere particolarmente fortunati nei nuovi progetti e in tutte quelle nuove opportunità che giungono. Certamente Giove non è in una posizione molto favorevole ma garantisce il sostegno necessario per superare ogni ostacolo e difficoltà, transitando proprio nella vostra dodicesima casa astrologica. I giovani che cercano un nuovo lavoro devono darsi da fare. Se accettate i cambiamenti, gli stravolgimenti che vivrete saranno assolutamente vantaggiosi anche negli investimenti finanziari.