Classifica zodiacale Primavera 2020 Bilancia: sesta posizione

Classifica zodiacale Primavera 2020 Bilancia stilata da Excellent Magazine

Venere in questa stagione favorirà la vostra vita emotiva, promuovendo contatti, scambi e dialogo con tutti quelli che incontrerete. La vita sociale sarà più rafforzata, ricca e intensa. Ma non sarà sempre facile: alternerete periodi stabili e ragionevoli con altri di pura follia. Nel lavoro, dinamismo e motivazione vi spingeranno a cambiare la situazione. Immaginazione e creatività saranno molto utili e costruttive.

Classifica zodiacale Primavera 2020 Bilancia: Amore

In amore, bellissima primavera ed inizio di estate per quanto riguarda l’amore. Se avete intenzione di rimanere soli e di non amare nessuno sarà quasi impossibile fare una cosa del genere con una Venere stupenda fino al giorno 4 Agosto. Non rimanete ferme ad attendere che la persona della vostra vita arrivi ma agite, cercate di frequentare nuovi luoghi perchè le occasioni vanno prese al volo ma bisogna anche farle arrivare. Se siete in coppia, se avete già una persona da amare al vostro fianco fino al giorno 4 Agosto tutto procede davvero molto bene e potete fare ottimi progetti insieme.

Classifica zodiacale Primavera 2020 Bilancia: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, tutto quello che avete iniziato negli scorsi mesi e tutte le decisioni prese a livello professionale, possono portare eccellenti risultati anche durante la primavera, ma soprattutto l’estate potrebbe essere molto concreta e produttiva per ottenere successi, nuovi accordi e contratti. Saturno conferma mesi in cui lavorerete tantissimo ma in cui dovrete sostenere durissimi momenti.