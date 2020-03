Vi presento EXCELLENT MAGAZINE #distinguersi

EXCELLENT MAGAZINE #distinguersi

Cari lettori, inserzionisti, amici e followers..

da ideatore e creatore di TOPLOOK – Lo Sguardo sull’Eccellenza, sono felice di presentarvi il risultato di quella che credo sia la nostra crescita nell’editoria.

Vorrei evitare le pompose auto celebrazioni che tanto vanno di moda oggi soprattutto sui social, nei quali autoproclamarsi vale tanto quanto dire ad un tuo potenziale conoscente o cliente: “IO ..IO.. sono il migliore, il più ecc..”. Come si dice “ci vogliono i fatti”! Il giudizio relativo ai fatti è difficilmente smentibile, salvo casi in cui il nostro non essere obiettivi ci serva per fuggire da una condizione di disagio nel confronto: tanto non vale, ma figurati.. ecc..

Tutti noi siamo veri geni nel giudizio. Molte piattaforme social ci permettono di essere la penna che vogliamo e obiettivamente.. il risultato lo conosciamo perfettamente.

Crescere non è semplice: passa attraverso il DISTINGUERSI nei modi, realizzando qualcosa di positivo, avanzando e aiutando. Se nel marketing è una regola per vendere meglio, distinguersi nella vita dovrebbe permetterci di realizzare molto di più.

Dallo Sguardo sull’Eccellenza TOPLOOK diventa EXCELLENT MAGAZINE #distinguersi.

Grazie al mio piccolo gruppo di lavoro fatto di persone dal cuore enorme, nasce un nuovo punto di vista, il nostro, proveniente da dieci anni di esperienza sul focus dell’eccellenza e da 88 numeri, dove l’ottantanovesimo è questo!

EXCELLENT Magazine declinerà le quattro stagioni, definirà l’eccellenza su ogni stagione e darà a tutti voi l’opportunità di comprendere ciò che si distingue dal resto, sfogliando e seguendo le sue rubriche: Moda, Arredamento, Benessere, Tecnologia, Motori, Viaggi, Gusto.

Il meglio di TOPLOOK era dentro TopLook, ora è nato!