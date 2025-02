Oroscopo della Settimana 17-23 Febbraio 2025

⭐ Excellent Week ⭐

Oroscopo della Settimana 17-23 Febbraio 2025: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:

Fai un passo indietro e ricaricati.

Liberati dal disordine mentale e dalle vecchie paure.

Ripristina la sicurezza emotiva a casa.

Fai molto meno, Ariete. Poiché la stagione dei Pesci inizia il 18 febbraio ed è il mese prima della stagione dell’Ariete, questo è il tuo periodo annuale di riposo e ritiro. Quindi, prenditi una piccola pausa prima del tuo compleanno… anche se è difficile per un segno come il tuo che ama muoversi! Dì al tuo potere superiore da cosa hai bisogno di liberarti in modo da avere il potere di fare qualcosa al riguardo. Marte retrogrado in Cancro si conclude il 23 febbraio e l’energia del tuo pianeta dominante tornerà lentamente in auge. Marte diretto in Cancro ti aiuterà a rivolgere la tua energia verso l’interno per la sicurezza emotiva e poi verso l’esterno mentre ti prendi cura delle cose domestiche!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Lascia andare il bagaglio emotivo.

Cambia la tua prospettiva sull’intimità.

Trova la chiusura e vai avanti. Vai ancora più a fondo, Leone. A partire dal 18 febbraio, sarai trascinato in un’auto-riflessione profonda, mettendo in discussione ciò che sei pronto a rilasciare e ciò che vuoi proteggere. Il quadrato Mercurio-Giove del 20 febbraio ti chiede di esaminare la tua vulnerabilità. Lasci entrare le persone o le tieni a distanza? Il 23 febbraio, Marte si muove direttamente in Cancro, aiutandoti a liberarti del bagaglio emotivo che potresti aver trattenuto da dicembre. Se una situazione passata ti ha pesato, questo è il momento per lasciarla andare. La chiusura non sempre arriva ordinatamente; accade quando decidi di andare avanti. SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Rifletti su ciò che ti dà un senso.

Guarisci dagli schemi nelle relazioni.

Vai avanti con chiarezza emotiva. Pronto per tornare a casa, Sagittario? A partire dal 18 febbraio, la tua attenzione si rivolge a casa, alla famiglia e alle tue fondamenta emotive. Potresti desiderare più riposo, tranquillità o tempo per riflettere sulla tua storia personale. Hai dato priorità al tuo mondo interiore tanto quanto alle tue avventure esteriori? La quadratura Mercurio-Giove del 20 febbraio ti incoraggia a esaminare i modelli relazionali, in particolare quelli radicati nell’infanzia o nelle esperienze passate. Dove hai bisogno di guarigione? Marte si muove direttamente in Cancro, aiutandoti a ottenere chiarezza negli intrecci emotivi o finanziari che ti hanno bloccato. Che si tratti di un amore o di una conversazione attesa da tempo, ora hai lo slancio per affrontare ciò che è rimasto in sospeso. Oroscopo della Settimana 17-23 Febbraio 2025: segni di Terra TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Rafforza le amicizie che si allineano ai tuoi valori.

Rivaluta il modo in cui dai e ricevi supporto.

Affronta le conversazioni che hai sempre evitato. È tempo di affidarsi alla cura della comunità, Toro. La stagione dei Pesci inizia il 18 febbraio, concentrando la tua attenzione su amicizie, collaborazioni e la visione a lungo termine che stai costruendo con gli altri. Non si tratta di fare networking, ma di stabilire connessioni significative. Stai trascorrendo del tempo con persone che ti ispirano e ti sostengono? O stai mantenendo legami sociali per obbligo? Un quadrato Mercurio-Giove il 20 febbraio ti sfida a riconsiderare il tuo ruolo nelle relazioni. Hai dato troppo? Hai ricevuto poco? È tempo di cambiare. Il 23 febbraio Marte si muove direttamente in Cancro, ripristinando lo slancio nelle conversazioni bloccate. Se stavi aspettando il momento giusto per esprimere qualcosa, è questo. Dì ciò che hai nel cuore, soprattutto in amicizie o relazioni tra fratelli che ti sono sembrate poco chiare. Le tue parole arriveranno più efficacemente ora. VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Approfondisci le tue relazioni con la fiducia.

Sfida le convinzioni obsolete sulla connessione.

Ripara amicizie e legami sociali. Il romanticismo è nell’aria Vergine. A partire dal 18 febbraio, le tue connessioni saranno al centro dell’attenzione e sarai incoraggiato a guardarle attraverso una lente più morbida. Stai lasciando entrare le persone? O stai mantenendo una distanza di sicurezza? Il quadrato Mercurio-Giove del 20 febbraio ti invita a sfidare qualsiasi restrizione autoimposta su amore, amicizia e relazioni. Dove hai bisogno di guarigione? Il 23 febbraio Marte si muove direttamente in Cancro, portando chiarezza nel tuo mondo sociale. Se c’è stata tensione in un’amicizia o in una dinamica di gruppo, l’energia cambia, rendendo più facile risolvere i malintesi. Non aver paura di dire ciò di cui hai bisogno. CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Affina il tuo modo di comunicare.

Liberati da percezioni di te stesso obsolete.

Esprimiti con sicurezza. La tua comunicazione porta alla comprensione, Capricorno? A partire dal 18 febbraio, le tue parole avranno un peso maggiore e potresti ritrovarti attratto dalla riflessione, dalla scrittura di un diario o da conversazioni significative. Il quadrato Mercurio-Giove del 20 febbraio ti incoraggia a cambiare vecchie narrazioni: quali storie ti racconti sulle tue capacità o sul tuo valore? È tempo di lasciar andare ciò che non ti serve più. Il 23 febbraio Marte si muove in Cancro, aiutandoti ad andare avanti nelle partnership e nella comunicazione. Se hai aspettato chiarezza in una relazione o una discussione in ritardo, ora è il momento di affrontarla. Oroscopo della Settimana 17-23 Febbraio 2025: segni di Aria GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Fermati e valuta i tuoi obiettivi a lungo termine.

Lascia andare le convinzioni limitanti sulla carriera.

Intraprendi azioni finanziarie decisive. Sei quasi pronto a salire di livello, Gemelli. A partire dal 18 febbraio, potresti sentire una forte attrazione verso un lavoro orientato allo scopo, ma è anche il momento di fare un passo indietro. Sei allineato con ciò che vuoi veramente? La quadratura Mercurio-Giove del 20 febbraio ti sfida a lasciar andare vecchie convinzioni sul successo che potrebbero non servirti più. Ti sei limitato pensando troppo in piccolo? Il 23 febbraio Marte si muove direttamente in Cancro, aiutandoti ad andare avanti con decisioni finanziarie o professionali che sembravano bloccate. Se hai aspettato per negoziare un aumento, lanciare un progetto o consolidare i piani, ora è il momento giusto per farlo. BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dai priorità al tuo benessere e al tuo equilibrio.

Rivaluta il tuo approccio alla guarigione.

Fai progressi nella carriera e negli obiettivi. Non complicare troppo il benessere, Bilancia. Semplificalo! Dal 18 febbraio, è tempo di rallentare e ascoltare il tuo corpo. Le tue abitudini ti supportano o ti stanno esaurendo? La quadratura Mercurio-Giove del 20 febbraio ti incoraggia a riconsiderare il tuo approccio alla guarigione: mentalmente, emotivamente o fisicamente. E se ti dessi più spazio per riposare? Il 23 febbraio Marte si muove direttamente in Cancro, aiutandoti ad andare avanti con obiettivi di carriera che potrebbero essere stati in pausa. Se stavi aspettando che la motivazione tornasse, sta arrivando. ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Rafforza il tuo senso di stabilità.

Rielabora il tuo approccio alle finanze.

Agisci su questioni di carriera o di denaro. Cosa apprezzi e perché, Acquario? A partire dal 18 febbraio, potresti pensare alle finanze, alla stabilità emotiva o a ciò che ti fa sentire veramente supportato. Stai investendo il tuo tempo e la tua energia in modi che ti sostengono? La quadratura Mercurio-Giove del 20 febbraio ti sfida a riconsiderare il tuo approccio all’abbondanza. Ti stai aggrappando a convinzioni finanziarie o di autostima obsolete? Il 23 febbraio Marte si muove direttamente in Cancro, aiutandoti a riprendere slancio nel tuo lavoro, nella tua salute o nelle tue routine quotidiane. Se la motivazione è stata bassa, aspettati che l’energia torni. Oroscopo della Settimana 17-23 Febbraio 2025: segni di Acqua CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amplia la tua visione del mondo e cerca nuova ispirazione.

Liberati dalle convinzioni limitanti su te stesso.

Recupera energia e agisci. E se vedessi tutto questo in modo molto diverso, Cancro? A partire dal 18 febbraio, sei invitato a sognare oltre la tua zona di comfort. Che sia attraverso viaggi, studi o esplorazione spirituale, questo è un momento per ampliare la tua comprensione. Il quadrato Mercurio-Giove del 20 febbraio ti chiede di mettere in discussione le convinzioni limitanti: hai dubitato di te stesso quando dovresti fidarti del tuo istinto? Marte si muove direttamente nel tuo segno il 23 febbraio, ripristinando la tua energia e la tua spinta. Se ti sei sentito lento o insicuro sui tuoi prossimi passi, le cose inizieranno a muoversi di nuovo. Agisci su qualcosa che ti entusiasma, anche se non hai ancora tutte le risposte. SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Abbraccia la gioia e la creatività.

Guarisci le paure legate all’autoespressione.

Fai un salto nel vuoto. La gioia non deve essere così terrificante, Scorpione. La stagione dei Pesci inizia il 18 febbraio, portando creatività, romanticismo ed espressione di sé in primo piano. Questa è la tua stagione per riconnetterti con ciò che ti porta gioia. La gioia non è una notifica che il disastro sta arrivando. Appoggiati prima alla gratitudine per accedere alla gioia. Il quadrato Mercurio-Giove del 20 febbraio ti chiede di guarire da qualsiasi paura nell’accettare il piacere. Se ti sei trattenuto, ora è il momento di cambiare! Marte si muove direttamente in Cancro il 23 febbraio, aiutandoti a sentirti più sicuro nel correre rischi, che sia in amore, creatività o crescita personale. Fidati di te stesso e dì di sì a ciò che ti eccita. PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:

Entra nel tuo potere e potenziale.

Fai tua la tua storia e i tuoi sogni.

Riaccendi passione e motivazione.

Buon compleanno, Pesci! Mentre il Sole entra nel tuo segno il 18 febbraio, ti viene chiesto di abbracciare il tuo potere personale e di permetterti di sognare in grande. Questo è il tuo reset annuale, un momento per fare un passo avanti con chiarezza e determinazione. Il quadrato Mercurio-Giove del 20 febbraio ti chiede di sfidare qualsiasi dubbio persistente su te stesso. E se smettessi di minimizzare i tuoi sogni? Il 23 febbraio Marte si muove direttamente nel Cancro, riaccendendo la tua passione per le attività creative, il romanticismo o semplicemente per vivere con più gioia. Fidati che l’universo ti sta supportando: è il tuo momento di brillare.