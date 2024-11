Oroscopo del Giorno 21 Novembre 2024 Giovedì

GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 21 Novembre 2024 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno oggi caro Ariete, avvicinandosi a Giove per incoraggiare la guarigione e l’amor proprio. Usa questa energia per calmarti e chiederti di cosa hai bisogno, prendendo l’iniziativa verso l’integrità mentale, emotiva e fisica. Purtroppo una dura opposizione con Venere potrebbe rendere difficile stabilire l’armonia, soprattutto se incontrate problemi nelle vostre relazioni. Fai un passo indietro quando hai a che fare con compagni capricciosi piuttosto che scherzare con i tuoi stessi colpi. Avrai la possibilità di comportarti bene stasera quando la Luna manderà un bacio a Mercurio, restituendo la gioia a tutti noi.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Considera l’idea di rilasciare il controllo come un modo per invitare la guarigione a livello spirituale caro Leone, mentre la luna dell’Ariete si allinea con Giove. Questo clima cosmico ti apre a messaggi di sostegno soprattutto quando Venere si attiva nella tua casa della comunicazione. Mantieni un dialogo interiore positivo e considera la preghiera, la meditazione o il parlare con un potere superiore come un modo per trovare la pace. Buone vibrazioni fluiscono questa sera quando la Luna manda un bacio a Mercurio, mettendoti in uno stato d’animo creativo e amante del divertimento, perfetto per abbracciare progetti di passione o ospitare amici per un buon dessert.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Aggrappati alle tue passioni, creatività, musica preferita e ai migliori amici questo pomeriggio, mentre la Luna dell’Ariete e Giove uniscono le forze per offrire guarigione. Cerca solo di non lasciare che gli altri si sentano esclusi mentre ti diverti, poiché una dura opposizione tra la Luna e Venere potrebbe portare a ferire i sentimenti all’interno della tua sfera sociale estesa. Tuttavia, è del tutto accettabile prendersi una pausa da coloro che ti trascinano giù, concentrandoti solo sulle vibrazioni positive. Ti sentirai lucido e ispirato questa sera quando Mercurio si attiverà, producendo una raffica di idee brillanti che dovrebbero essere documentate.

Oroscopo del Giorno 21 Novembre 2024 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le stelle ti chiedono di fare un tuffo in profondità in nome della guarigione personale caro Toro, mentre la luna dell’Ariete si avvicina a Giove. Nel frattempo, una dura opposizione tra Luna e Venere potrebbe rivelare dove hai preteso troppo da te stesso, soprattutto se inizi a provare disturbi fisici innescati dallo stress. Considera l’idea di scaricare le faccende domestiche o i compiti, se possibile, liberando tempo per coccole personali e solitudine. Ti sentirai più leggero e con più controllo questa sera quando la Luna manderà un bacio a Mercurio, rendendo più facile rilasciare ciò che non ti serve in nome della trasformazione.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Un’energia agrodolce ma curativa ti trova questa mattina cara Vergine, mentre la Luna dell’Ariete si allinea con Giove nella tua ottava casa solare. Questo clima cosmico illuminerà ciò che non funziona nella tua vita, spingendoti dolcemente a lasciare andare. Sfortunatamente, una dura opposizione di Venere potrebbe far emergere la tua natura ostinata, facendoti dubitare se sei pronto a rilasciare ciò che non ti serve. Connettiti con le tue emozioni questa sera quando la Luna manda un bacio a Mercurio, offrendo chiarezza quando ti prendi del tempo per nutrirti nella comodità di casa.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Considera se ci sono relazioni nella tua famiglia o nella vita domestica che necessitano di guarigione caro Capricorno, poiché la Luna dell’Ariete e Giove si allineano nella tua quarta casa solare. Questa energia è ottima per abbracciare lo stare insieme e coltivare connessioni di valore, anche se una dura connessione tra la Luna e Venere richiederà che vengano implementati confini sani. Questi stessi sentimenti si applicano alla tua vita professionale, rendendo importante tracciare delle linee in ufficio secondo necessità. Buone vibrazioni fluiscono stasera quando la Luna manda un bacio a Mercurio, mettendoti in uno spazio mentale pacifico e ottimista. Oroscopo del Giorno 21 Novembre 2024 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Teatro dei moti planetari in cui vi potrete muovere con sveltezza e, gli appoggi della buona fortuna in questa giornata di fine novembre, saranno salvaguardati.

Saturno nel segno dei Pesci vi fa capricciosi e umorali con la vostra dolce metà, specie se appartenete alla prima decade gemellina. I buoni influssi del luminare femminile, la Luna, entrato nell’Ariete, cambia lo scenario e vi trova calorosi e pimpanti, pronti ad accogliere, con ardore le proposte che vi vengono fatte. Se invece appartenete alla schiera dei single, avete dalla vostra un bell’Urano pronto a sventagliarvi una serie di opportunità che dovete non far altro che cogliere, se solo lo vorrete. I Gemelli più fortunati da questo punto di vista sono quelli nati dal giorno 9 al 14 del mese di giugno.

La generale configurazione astrale vi sta per aprire a un momento di ottime e felici opportunità che arrivano dall’azione dinamica. Avrete le doti giuste per emergere, specie se avete abbracciato una libera professione e festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. Giocate una partita che vi vede pronti allo scatto mentale, capaci di sbaragliare, con grande grinta e anche un discreto coraggio, concorrenti e avversari.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le opportunità per guarire anche le tue relazioni più complicate entrano in gioco questo pomeriggio carissima Bilancia, mentre la luna dell’Ariete si connette con Giove. Usa questa energia per lenire le situazioni difficili, anche se dovresti essere consapevole di riconoscere anche ciò di cui hai bisogno per sentirti meglio, specialmente quando Luna e Venere si affrontano. Questa opposizione celeste potrebbe farti mettere da parte i problemi reali in nome della pace, anche se probabilmente riemergono in seguito se non vengono risolti man mano che si presentano. Buone vibrazioni fluiscono stasera quando Mercurio si attiva, mettendoti in uno stato d’animo aperto e loquace.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ricorda che le parole possono ferire e guarire caro Acquario, concentrandoti su quest’ultimo mentre la Luna dell’Ariete si allinea con Giove. Se devi delle scuse a qualcuno o semplicemente desideri aumentare la vibrazione di certe dinamiche, usa questa energia per offrire gentilezza e amore. Rivolgiti alla tua spiritualità se è necessaria ulteriore guida una volta che la Luna e Venere si affrontano, soprattutto se hai lottato per trovare chiarezza nella tua vita personale o nei tuoi obiettivi. Fai qualcosa di sociale stasera quando Mercurio si attiva, spingendoti ad abbracciare la comunità. Assicurati solo di tornare a casa a un’ora ragionevole prima che l’imprevedibile Urano diventi attivo.

Oroscopo del Giorno 21 Novembre 2024 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT: Avrai la possibilità di ammorbidire gli spigoli questo pomeriggio caro Cancro, mentre la luna dell’Ariete si avvicina all’asteroide curativo Giove. Non esitare a puntare i piedi se gli altri non si comportano bene, insistendo sul fatto che tu e le persone che ami trattate gli altri con rispetto. Sfortunatamente, l’atmosfera può sembrare particolarmente capricciosa a casa e nelle tue alleanze professionali, poiché Luna e Venere formano una dura opposizione. Scegli saggiamente le tue battaglie e, se le tensioni iniziano a crescere, valuta la possibilità di tirarti indietro per districare il conflitto. L’atmosfera si eleva stasera quando Mercurio si attiva, mettendo tutti dell’umore giusto per festeggiare e lavorare insieme.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo corpo ti dirà di cosa ha bisogno oggi carissimo Scorpione, mentre la luna dell’Ariete si allinea con l’asteroide curativo Giove. Presta attenzione ai segni di stanchezza, stress o annebbiamento, considerando i passaggi più salutari che puoi intraprendere per porre rimedio a questi problemi. Sfortunatamente, una dura opposizione tra Luna e Venere potrebbe farti scappare dal lavoro che ti aspetta, soprattutto se gli obiettivi legati alla salute sembrano lontani in questo momento. Ricordati di credere in te stesso, affrontando queste ambizioni un piccolo passo alla volta. Ti sentirai elevato e ispirato stasera, quando Mercurio si attiverà, aiutandoti a trovare la bellezza nel presente.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Muoviti lentamente mentre la Luna dell’Ariete si allinea con Giove, prendendoti del tempo per apprezzare i piccoli dettagli che offrono bellezza ma sono spesso trascurati. La vita all’aria aperta sarà particolarmente curativa per te in questo momento, e una breve passeggiata o una sessione di meditazione sotto il sole solleverà il tuo spirito e il tuo senso di gioia. Tuttavia, una dura opposizione tra Luna e Venere potrebbe farti sentire instabile rispetto a determinati impegni, inducendoti a riconsiderare la tua posizione professionale o la tua relazione. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerisce stasera quando la Luna manda un bacio a Mercurio, aiutandoti a ristabilire un senso di controllo.