Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2024 Lunedì

Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2024 Lunedì

CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2024 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna si insinua nell’innovativo Acquario questa mattina presto caro Ariete, facendo emergere il tuo lato non convenzionale. Appoggiati a questa energia provando cose nuove e pensando fuori dagli schemi, confidando nella natura sperimentale di questo posizionamento luminare. Idee brillanti potrebbero portarti più vicino agli obiettivi della manifestazione questa sera quando la Luna si allineerà con Giove. Tuttavia, dovresti fare attenzione a non impegnarti troppo in una volta, dando priorità e organizzando gli obiettivi e le visioni che fluttuano nella tua mente. La dolcezza aleggia nell’aria mentre la giornata volge al termine e Venere si attiva, ispirandoti a investire nei tuoi cari.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore riempie l’aria mentre la luna si sposta nell’Acquario e nella tua settima casa solare caro Leone, mettendoti dell’umore giusto per la connessione e il divertimento. Un approccio non convenzionale per coltivare le tue relazioni alimenterà il tuo spirito, rendendolo un buon momento per provare cose nuove, discutere argomenti nuovi e uscire fuori dagli schemi con i tuoi cari. Cerca solo di non perdere il contatto con le tue responsabilità mentre la sera si avvicina e la Luna si confronta con Giove, per non sentirti sopraffatto nel tentativo di recuperare il ritardo più tardi. Flirta un pò stasera quando la dolce Venere si attiva nel settore della tua carta che governa la comunicazione.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Non sarai dell’umore giusto oggi, mentre la luna entra nell’Acquario e nella tua terza casa solare. Il desiderio di imparare, discutere e interagire può farti deviare dai piani che hai fatto per recuperare le commissioni in sospeso, anche se dovresti riconnetterti con gli elementi urgenti della tua lista di cose da fare mentre arriva la sera e Luna si confronta con Giove. Se necessario, invita un amico ad accompagnarti nelle commissioni personali. Avrai la possibilità di esplorare la tua città stasera, quando la Luna manderà un bacio a Venere, incoraggiandoti a creare connessioni.

Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2024 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le maree cosmiche cambiano questa mattina quando la Luna migra in Acquario, attivando il settore della tua carta che governa la vita pubblica e il successo. Questo posizionamento da luminare è ottimo per rivalutare i tuoi obiettivi e apportare modifiche. Cerca solo di non lasciarti coinvolgere troppo dalla tua immagine o da ciò che pensano gli altri quando la Luna e Giove si quadrano questa sera, poiché sarebbe facile compensare eccessivamente mentre si cerca troppo di impressionare i coetanei. L’energia si attenua quando si avvicina la mezzanotte e Venere si attiva, riconnettendoti con il momento presente, anche se il tuo corpo potrebbe richiedere attenzione e cura extra.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un ronzio aleggia nell’aria mentre la luna migra nel rivoluzionario Acquario cara Vergine, aumentando il tuo bisogno di indipendenza. Lavorerai duro per creare uno stile di vita che ti permetta di sentirti efficiente e autonomo, anche se dovresti ricordare che va bene anche chiedere aiuto. Il lavoro di squadra può aiutarti a realizzare i tuoi sogni più velocemente, soprattutto quando la Luna si allinea con Giove questa sera. Controlla il tuo corpo mentre la giornata volge al termine e la luna manda un bacio a Venere, chiedendoti di investire in te stesso attraverso l’atto di amor proprio e la ricerca del benessere.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Avrai voglia di spendere e raccogliere i frutti del tuo duro lavoro carissimo Capricorno, mentre Lady Luna migra in Acquario e nel settore del tuo tema natale che governa il lusso. Questo posizionamento garantisce il permesso di indulgere, anche se dovresti fare attenzione a non esagerare quando Luna e Giove si confrontano questa sera, poiché sarebbe facile perdere traccia delle tue spese. Tenere sotto controllo il portafoglio sarà particolarmente difficile in contesti di gruppo e potrebbe essere saggio evitare notti costose in città. Fortunatamente, scoprirai che è più facile stabilire dei limiti stasera, quando Venere si attiverà. Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2024 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna migra nell’Acquario e nella tua casa della spiritualità questa mattina cari Gemelli, aiutandoti a sentirti riposato e ottimista. Anche se tendi ad agire in base alla logica, lascia che l’ottimismo e la fede ti guidino nei prossimi due giorni. Potresti aver bisogno di solitudine quando Luna e Giove si scontrano questa sera, prendendoti un momento per riconnetterti con i tuoi desideri più profondi pur rimanendo aperto ai messaggi di supporto e guida dall’aldilà. Buone vibrazioni fluiscono quando la mezzanotte si avvicina e Venere si attiva, incoraggiandoti a concludere la giornata con scambi giocosi e dolci.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna si intrufola nell’Acquario e nella tua quinta casa solare questa mattina cara Bilancia, portando eccitazione e divertimento. Tuttavia, dovresti fare attenzione a deviare dai normali programmi, stringendo legami con i tuoi amici più cari cercando nuove esperienze. Un’energia espansiva e intima arriva sul tavolo questa sera quando la Luna si allinea con Giove, anche se dovresti essere consapevole delle persone alle quali confidi i tuoi segreti. Mostra a te stesso un pò di amore mentre la mezzanotte si avvicina e la Luna manda un bacio a Venere, e considera l’utilizzo di sbocchi creativi per l’espressione personale.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna entra nel tuo segno nelle primissime ore concedendoti il ​​permesso di fare ciò che vuoi. Non esitare a prendere il comando quando si tratta di riunire la famiglia o gli amici, mettendo in gioco attività, cibi e compagnia preferiti. Tuttavia, dovrai comportarti bene mentre il pomeriggio arriva e la Luna si confronta con Giove, il che potrebbe innescare atteggiamenti testardi o capricciosi. Pianifica di investire nel tuo benessere spirituale come forma di cura di te stesso stasera, quando la Luna manderà un bacio all’armoniosa Venere.

Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2024 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il prospetto dei transiti vi vede in un umore sereno e anche il vostro benessere generale se ne avvantaggia. Vi godete oggi la presenza di Marte in un punto per voi felicissimo della ruota zodiacale, lo Scorpione. Per quanto riguarda la forma fisica c’è da tenere sotto controllo l’apparato digerente, poi ci sono ancora i denti e la spina dorsale.

Non dimostrate alla persona amata la vostra pigrizia, gli atteggiamenti rilassati e indolenti, che vi fanno perdere spesso tanti punti. Piuttosto datevi da fare e dimostrate che siete più bravi di tutti quando volete e ve la sapete cavare con l’ingegno e una capacità di approfittare dell’imprevisto in cui gli altri hanno tutto da imparare. In serata trovate una completa soddisfazione con Urano positivo dal segno amico del Toro e se siete nati nella terza decade. La Luna e Venere sono ancora oggi entrambe negative per voi e la persona che vi è accanto vi chiede maggiore presenza, impegno, partecipazione, non solo emotiva.

Se siete nati nelle cancerine prima e terza decade, sappiate dosare i vostri passi e chiedete consiglio a persone amiche, se i dubbi non vi abbandonano. La configurazione generale dei pianeti vi suggerisce di non azzardare mosse troppo drastiche quest’oggi in campo professionale.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Trascorri la tua giornata recuperando i doveri domestici e ravvivando la vibrazione della tua casa caro Scorpione, mentre la Luna entra in Acquario e nel settore della tua carta che governa la felicità domestica. Prendersi cura dei propri cari porterà anche un senso di appagamento, rendendolo un ottimo momento per ospitare un pranzo per i tuoi migliori amici. Sentirai l’amore mentre la Luna si allinea con Giove e gli altri saranno ansiosi di mostrare la loro gratitudine. Tuttavia, dovresti anche stare in guardia dai comportamenti capricciosi. Tirati indietro stasera quando Venere si attiva, ispirandoti ad abbracciare la solitudine.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Avrai voglia di sdraiarti e riordinare i tuoi pensieri oggi cari Pesci, mentre la luna migra nell’Acquario e nella tua casa dell’introspezione. Usa questa energia come scusa per metterti al passo con progetti creativi, tenere un diario e prenderti cura di te stesso, comprendendo l’importanza della solitudine per trovare l’equilibrio. Sfortunatamente, potrebbe essere difficile andarsene quando arriva la sera e la Luna si confronta con Giove, anche se connettersi con gli altri porterà più soddisfazione di quanto avresti potuto prevedere. Non aver paura di abbassare la guardia con qualcuno di speciale mentre la mezzanotte si avvicina e la Luna si allinea con Venere.