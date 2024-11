Oroscopo del Giorno 14 Novembre 2024 Giovedì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 14 Novembre 2024 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prenditi del tempo per entrare dentro di te e comprendere veramente i tuoi sogni e quanto sembrano vicini o lontani. Mentre il sole e Marte si allineano con Nettuno, sarai cosmicamente posizionato per rivalutare e impegnarti nuovamente nelle visioni che ti sei prefissato molto tempo fa, alterandole per riflettere chi sei nel presente. Le opportunità per affermarti come professionista si manifesteranno a metà pomeriggio quando la Luna del Capricorno si allineerà con Giove, portando fortuna ai tuoi obiettivi di carriera e agli affari finanziari. Cerca solo di non lasciare che le tue relazioni soffrano quando Luna e Venere si scontrano, avendo cura di coltivare la tua compagnia.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le relazioni, gli investimenti e gli obiettivi personali che hai sognato sembreranno più vicini alla realtà oggi dolce Leone, poiché il sole dello Scorpione e Marte si allineano con l’etereo Nettuno. Usa questa energia per mantenere il tuo potere, facendo mosse audaci per manifestare i tuoi desideri più profondi. Gli obiettivi che coltivi ora vedranno una crescita significativa, soprattutto quando la luna del Capricorno manda un bacio a Giove a metà pomeriggio. Questo clima cosmico favorisce il perseguimento di status e ambizioni professionali, quindi assicurati di dirigere la tua attenzione di conseguenza. Ricorda solo di rimanere organizzato mentre ritagli il tempo per la chiarezza e la cura di te stesso mentre la Luna e Venere si affrontano.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una conoscenza intuitiva ti guiderà oggi caro Sagittario, poiché il sole dello Scorpione e Marte condividono un aspetto di supporto con l’etereo Nettuno. Tuttavia, potresti aver bisogno di spazio per connetterti veramente con i tuoi bisogni e desideri più profondi, poiché sarai particolarmente assorbito dalle idee e dagli stati d’animo che ti circondano. Rimettiti in pari con le tue faccende a metà pomeriggio quando la luna del Capricorno manda un bacio a Giove, aiutandoti a sentirti più leggero mentre controlli gli elementi dalla tua lista di cose da fare. Assicurati solo di controllare tutti gli impulsi che appaiono per controllare il tuo telefono e i feed dei social media mentre Luna e Venere si confrontano.

Oroscopo del Giorno 14 Novembre 2024 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Il sole e Marte si allineano con Nettuno oggi caro Toro, incoraggiando collaborazioni sognanti e interazione sociale. Appoggiati a queste vibrazioni coltivando le dinamiche che ti permettono di sentirti ispirato, rinvigorito e capace, allontanando chiunque sminuisca questi sentimenti. Fidati del tuo intuito a metà pomeriggio, quando la luna del Capricorno si allinea con Giove, poiché l’universo sarà ansioso di guidarti verso nuove opportunità e buona fortuna. Cerca solo di non sovraccaricarti mentre Luna si confronta con Venere, prendendo in considerazione quanto tempo ed energia hai effettivamente e chiedendo aiuto se inizi a sentirti sopraffatto.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua natura dolce e appassionata traspare oggi cara Vergine, mentre il sole dello Scorpione e Marte si allineano con il sognante Nettuno. Usa questa energia per condividere idee audaci, avviare conversazioni vivaci. Le stelle si muovono a tuo favore questo pomeriggio quando la luna del Capricorno si connette con il fortunato Giove, aiutandoti ad espandere più a fondo i tuoi obiettivi. Potrebbero presentarsi anche nuove opportunità, anche se una dura quadratura tra Luna e Venere potrebbe innescare riserve personali. Ricorda che è liberatorio fare un salto verso il destino, anche se all’inizio sembra spaventoso.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il sole dello Scorpione e Marte condividono un allineamento di sostegno con il sognante Nettuno questa mattina caro Capricorno, benedicendoti con il potere di ispirare ed essere ispirato. Usa questa energia per immergerti nella tua comunità, condividendo idee e convinzioni come un modo per espandere la tua mente e la tua rete. La tua aura beneficia di un pò di splendore in più mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno, mandando un bacio al propizio Giove nel pomeriggio. Fai attenzione agli ostacoli romantici sotto forma di guardie emotive quando la Luna si confronta con Venere, avendo cura di riconoscere questi comportamenti anche dentro di te. Oroscopo del Giorno 14 Novembre 2024 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Non sarai dell’umore giusto per stare fermo oggi cari Gemelli, poiché il sole dello Scorpione, Marte e Nettuno collaborano nei nostri cieli. Questo clima cosmico consiste nell’intraprendere un’azione strategica e decisiva verso le tue ambizioni, aiutandoti a superare compiti e ostacoli con velocità, grazia ed efficienza. Prenditi del tempo per connetterti con i tuoi compagni più vicini quando la Luna del Capricorno si allinea con Giove questo pomeriggio, ricordandoti l’importanza dell’intimità. Queste vibrazioni sono ottime anche per andare nel profondo, lasciando andare qualsiasi bagaglio che hai finito di portare in giro. Fai attenzione ai lividi dell’ego quando la Luna si scontra con Venere, evitando chiunque abbia una vena meschina.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La dea che governa il vostro segno, Venere, si trova in congiunzione e contribuisce a dipingere una giornata di metà novembre molto positiva. Mercurio vi dona agilità mentale e curiosità per tutto ciò che vi circonda.

Se notate qualche accenno di scontentezza, piuttosto che farlo notare, agite con la vostra consueta dolcezza e la capacità di coinvolgere emotivamente e mentalmente, che, da sempre, il vostro segno sa dimostrare. La Luna è nel segno per voi tecnicamente ostile nella ruota zodiacale del Capricorno (non ostile però, nella vita reale, badate bene!), può quindi creare qualche difficoltà di comunicazione con la persona che avete accanto. Fate attenzione a non dare nulla per scontato e guardate con attenzione i comportamenti del vostro partner.

Molto positivi i rapporti oggi con l’ambiente circostante, che voi vi occupate di tenere sempre molto buoni, ambiente dove trovate sempre il talento per inserire l’armonia e, nei casi migliori, la concordia. Venere e Mercurio, team felice del nostro sistema planetario che vi infonde vitalità, che spendete tutta nel dare il meglio in ufficio o, dovunque si esprima l’ambito di attività da voi svolta. Per il momento l’effetto più decisivo di questo fortunato team, che si svolge nel Sagittario e nello stesso vostro segno, lo avvertirete se nascete dal 23 al 28 di settembre.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarà facile vendere ad altri le tue visioni oggi caro Acquario, poiché il sole dello Scorpione, Marte e il sognante Nettuno collaborano nei cieli. Usa questa energia per assumere una posizione ferma nelle tue ambizioni professionali e monetarie, usando la tua mente creativa per coinvolgere i tuoi cari o i tuoi colleghi. Un’energia nostalgica e nutriente ti trova mentre la luna del Capricorno si allinea con Giove questo pomeriggio, rendendolo un buon momento per connetterti con il tuo bambino interiore e mostrare un pò di amore e sostegno. Potrebbe anche essere utile immergersi in pratiche spirituali quando la Luna e Venere si confrontano.

Oroscopo del Giorno 14 Novembre 2024 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Ti sentirai commosso dallo spirito e dalla tua connessione con l’universo oggi caro Cancro, grazie a una serie di connessioni positive tra il sole dello Scorpione, Marte e Nettuno. Usa questa energia per credere pienamente negli obiettivi che ti sei prefissato, soprattutto quando sono in linea con i messaggi o i segnali che hai ricevuto dall’aldilà. La meditazione può anche aiutarti a trovare sicurezza e chiarezza, quindi assicurati di trascorrere del tempo extra in silenzio. Sarai dell’umore giusto per l’amore e la connessione quando la Luna del Capricorno si allineerà con Giove questo pomeriggio, anche se dovresti fare attenzione alla tensione a casa quando la Luna si confronterà con Venere.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Camminerai con un vantaggio cosmico oggi caro Scorpione, mentre il sole, Marte e Nettuno collaborano nei nostri cieli. Questo clima cosmico aumenterà notevolmente la vibrazione della tua aura, aiutandoti a conquistare amici, a creare opere d’arte straordinarie e a fare progressi verso i tuoi obiettivi personali. Considera l’idea di esprimere dolci sentimenti quando la luna del Capricorno si allinea con Giove questo pomeriggio, portando fortuna alla tua voce e alla vita amorosa. Sebbene queste vibrazioni siano ottime per flirtare, ricordati di dire cose carine anche a te stesso, specialmente quando la Luna si scontra con Venere. Se necessario, questa sera prenditi una pausa sociale per concentrarti sulla cura di te stesso.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti muoverai con determinazione, grazia e ottimismo oggi cari Pesci, grazie a uno scambio di sostegno tra il sole dello Scorpione, Marte e l’etereo Nettuno. Usa questa energia come scusa per salire alla ribalta, soprattutto quando farlo può avvicinarti a determinati obiettivi. Investi nel coltivare le tue alleanze professionali e nel creare nuove connessioni questo pomeriggio quando la luna del Capricorno si allinea con Giove, chiedendoti di espandere la tua rete. Questa energia è ottima anche per acquisire nuove informazioni, anche se dovresti evitare, se possibile, pettegolezzi meschini, specialmente quando la Luna si confronterà con Venere oggi.