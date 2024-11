Oroscopo del Giorno 7 Novembre 2024 Giovedì

Oroscopo del Giorno 7 Novembre 2024 Giovedì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 7 Novembre 2024 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna migra nell’armoniosa Bilancia e nella tua casa delle collaborazioni caro Ariete, portando un inizio dolce e armonioso alla tua giornata. Appoggiati a queste vibrazioni dando priorità all’unità tra i propri cari e i coetanei, muovendosi con grazia e incoraggiando tutti a comportarsi bene. Fai attenzione agli eccessi questa sera, quando Luna e Giove formano una connessione sbilanciata, mettendoti in vena di decadenza senza limitazioni. Sentirai un cambiamento stasera mentre Mercurio migrerà nel Sagittario, spingendo la tua intuizione e le tue capacità di manifestazione a un ritmo elevato nelle prossime settimane, fornendoti allo stesso tempo un ritrovato senso di pace e saggezza.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti sentirai mentalmente agile ma rilassato mentre la luna migrerà nella Bilancia questa mattina caro Leone, formando una dolce connessione con l’armoniosa Venere. Questo clima cosmico apporta morbidezza al settore della tua carta che governa la comunicazione e l’apprendimento, rendendo più facile navigare nelle conversazioni e nelle nuove informazioni. Cerca solo di essere sensibile al fatto che non tutti saranno nel tuo stesso posto, specialmente quando Luna e Giove formeranno una connessione sbilanciata questa sera. Buone vibrazioni fluiscono stasera quando Mercurio entra nello scintillante Sagittario, aiutandoti a brillare ogni volta che segui il tuo cuore e le tue passioni nelle prossime settimane.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Avvenimento di oggi è la congiunzione Luna – Venere nel segno vostro amico della Bilancia. L’accordo tra le due Dee vi porterà per i prossimi tre giorni un’espansione emotivo affettiva su tutti i fronti. Ma non vi mancherà oggi l’allegria che si spanderà per tutta la giornata, specie in ambito amichevole e se appartenete alla prima decade del vostro segno. Quali sono i difetti da poter correggere, che si possono rintracciare in una collocazione dei pianeti non affini al Sagittario? A volte la mancanza di puntualità e un certo senso di avventura – improvvisazione che rende caotica la dimensione pratica dell’esistenza. A volte un “deficit” di arguzia, furbizia e grinta aggressiva; infine la predisposizione alla verbosità e al non – ascolto.

Sappiate lasciarvi andare sull’onda del sentimento e del gusto per la novità, che sono oggi dietro l’angolo. Successi per chi è single e nasce nella terza decade. Allietati dal bel transito di Venere in angolo positivo per il Sagittario dall’amica Bilancia, specie se appartenete alla prima decade, sarete nella condizione perfetta per conquistare, sedurre, amare se avete il cuore attualmente libero.

Sappiate guardare con animo sereno e razionale i risultati raggiunti e non esagerate con le ambizioni, specie se appartenete alla prima e alla terza decade. La situazione lavorativa va a gonfie vele, specie se fate un lavoro con la parola, la comunicazione, l’immagine.

Oroscopo del Giorno 7 Novembre 2024 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Adotta un approccio consapevole alla tua routine mattutina caro Toro, mentre la luna entra in Bilancia e nella tua sesta casa solare. Queste vibrazioni sono perfette per aggiungere un pò più di bellezza a ogni giorno, anche se potresti sentirti ispirato a organizzarti mentre riordini. Un’alimentazione sana porterà anche un maggiore senso di soddisfazione e ti sentirai continuamente ispirato a fare bene al tuo corpo quando Giove si attiverà questa sera. Sentirai un cambiamento stasera quando Mercurio migrerà nello scintillante Sagittario, portando sul tavolo un elemento fortunato perfetto per le negoziazioni e la chiusura di affari importanti.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prenditi un momento per connetterti veramente con ciò che ti circonda questa mattina cara Vergine, poiché la luna della Bilancia ti incoraggia a cercare bellezza e armonia. Questo clima cosmico migliorerà anche la tua estetica e i tuoi gusti personali. Tocca la base con la tua spiritualità quando Giove si attiva questa sera, poiché la manifestazione può avvenire in modi strani ma fortunati. Mantieni un atteggiamento positivo mentre esplori queste vibrazioni, anche se alcuni aspetti del tuo percorso non sono promettenti come altri. Sentirai un cambiamento stasera quando Mercurio entrerà in Sagittario, aumentando la vibrazione nella tua casa nelle prossime settimane.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un senso di calmo controllo ti accompagna per il resto della settimana lavorativa caro Capricorno, mentre la Luna migra nella Bilancia e nella tua decima casa solare. Guadagnerai rispetto ogni volta che dimostrerai la diplomazia senza deviare dai fatti e da ciò che deve essere realizzato. Adotta un approccio diretto verso il lavoro con gli altri nelle tue relazioni professionali e romantiche. Sii solo consapevole della tua auto consapevolezza questa sera quando Giove si attiverà. Ci sarà molto da risolvere sotto la superficie una volta che Mercurio entrerà in Sagittario stasera, chiedendoti di contemplare le tue prossime mosse. Oroscopo del Giorno 7 Novembre 2024 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Dovresti svegliarti con un ritrovato senso di orgoglio e grazia cari Gemelli, mentre la luna entra in Bilancia e nella tua quinta casa solare. Nel frattempo, Venere interviene per portare un pò di splendore in più alla tua aura, garantendoti il ​​permesso di adorare te stesso senza scusarti. Tuttavia, dovresti considerare di fare un passo indietro questo pomeriggio quando Giove si attiva, il che potrebbe farti salire l’ansia, soprattutto se ti senti responsabile di intrattenere gli altri. Preparati a flirtare molto una volta che Mercurio entrerà nel tuo segno stasera, ponendo un’enfasi cosmica sulle tue relazioni e sulla ricerca dell’amore, del romanticismo e di tutte le cose dolci.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Avrai una comprensione più chiara di chi sei e cosa desideri mentre la luna migrerà nel tuo segno questa mattina cara Bilancia, formando un’unione cosmica con Venere. Ora è il momento di considerare cosa stai manifestando esattamente e se si allinea o meno con il tuo quadro più ampio. Potresti sentirti sopraffatto dall’idea dell’impegno questa sera quando Luna e Giove formano una connessione sbilanciata, quindi cerca di non spingerti a prendere grandi decisioni. Nel frattempo, Mercurio scivola nello scintillante Sagittario stasera tardi, amplificando notevolmente la tua voce nelle prossime settimane, quindi assicurati di fare un pò di rumore!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prenditi un momento per apprezzare a pieno la quiete che solo il mattino può portare caro Acquario, mentre la luna entra nella Bilancia e nella tua casa del pensiero. Prendi in considerazione tutti i sogni significativi accaduti durante la notte, trovando la bellezza nel simbolismo e nella tua spiritualità. Potresti essere chiamato a nutrire gli altri quando Giove si attiva questa sera, anche se dovresti ricordarti di prenderti cura anche di te stesso, anche se hai molto amore ed energia da dare. Aspettati di incontrare alcuni volti nuovi nelle prossime settimane mentre Mercurio debutta in Sagittario e nella vostra undicesima casa solare stasera.

Oroscopo del Giorno 7 Novembre 2024 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Lascia che la morbidezza entri nel tuo cuore mentre la luna entra nella Bilancia e nella tua quarta casa solare caro Cancro, aiutandoti a simpatizzare con i bisogni, le sfide e i punti di forza di coloro che ti circondano. Questo clima cosmico è perfetto per portare guarigione nella tua casa e nei tuoi affari privati, offrendo una parola gentile a coloro che potrebbero aver bisogno di rallegrarsi mentre mostrano molto affetto ai propri cari. Sii consapevole dei tuoi limiti quando Giove si attiva questa sera, capendo che non è tua responsabilità guarire il mondo intero. Un nuovo bagliore di salute potrebbe essere all’orizzonte quando Mercurio entrerà in Sagittario stasera, spostando la tua attenzione sul vivere bene.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Resta a letto tardi se puoi caro Scorpione, mentre la luna entra in Bilancia e nella tua dodicesima casa solare. Questa posizione luminosa ti chiede di andare nel profondo, permettendo alle emozioni e alle idee oscure di fluttuare lentamente in superficie senza fare pressione su te stesso per cambiare chi sei. Accetta qualsiasi oscurità o dolore persistente sotto la superficie, usando la cura di te stesso come un modo per facilitare il rilascio, specialmente quando Giove si attiva questa sera. Usa i tuoi sensi per riconnetterti con il presente stasera, quando Mercurio entrerà in Sagittario, portando sul tavolo un’energia radicata. Questo clima cosmico è ottimo anche per definire strategie per i tuoi ultimi obiettivi di manifestazione.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un dolce rilascio ti troverà nelle prime ore del giorno cari Pesci, mentre la Luna della Bilancia si allinea con Venere nella tua ottava casa solare. Dovresti risvegliarti sentendoti potenziato e riposato, soprattutto quando ti prendi un momento per apprezzare queste vibrazioni tranquille prima di iniziare la giornata. Fai attenzione alle aspettative che riponi sugli altri questa sera quando Luna e Giove formano una connessione sbilanciata, soprattutto quando si tratta di questioni di impegno. Sentirai un cambiamento stasera quando Mercurio entrerà in Sagittario, portando crescita ai tuoi obiettivi professionali nelle prossime settimane, anche se dovrai usare la tua voce.